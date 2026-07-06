Delhi Power Cut: 7 जुलाई को दिल्ली के कई इलाकों में घंटों गुल रहेगी बिजली, कहीं आपका एरिया भी तो नहीं है शामिल? यहां देखें लिस्ट

दिल्ली के कई इलाकों में कल यानी 7 जुलाई 2026 को बिजली कटौती होने वाली है. बिजली कंपनी BRPL ने मेंटेनेंस के काम को लेकर एक ऑफिशियल शेड्यूल जारी किया है. इस प्लान के तहत सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच अलग-अलग इलाकों में बिजली गुल रहेगी. कंपनी का कहना है कि नेटवर्क को बेहतर करने, ट्रांसफॉर्मर ठीक करने और बिजली के खंभों को दुरुस्त करने जैसे जरूरी कामों के लिए यह शटडाउन लिया जा रहा है. ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वे बिजली से जुड़े अपने जरूरी काम इस टाइमिंग को ध्यान में रखकर पहले ही निपटा लें.

यहां देखें बिजली कटौती से जुड़ी पूरी डिटेल:

किन बड़े इलाकों में और कब तक गुल रहेगी बत्ती?

इस मेंटेनेंस ड्राइव की वजह से दिल्ली के कई बड़े रिहायशी इलाकों में बिजली प्रभावित होगी. इनमें हौज खास, टैगोर गार्डन, नांगलोई, पालम और जनकपुरी जैसे इलाके शामिल हैं. ज्यादातर जगहों पर बिजली सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच जाएगी. इसके अलावा, मुंडका और यादव पार्क जैसे इलाकों में काम सुबह 9:00 बजे ही शुरू हो जाएगा, जिससे सुबह के वक्त ही लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ेगा.

अलग-अलग इलाकों का पूरा शेड्यूल क्या है?

लोगों की सहूलियत के लिए बिजली कंपनी ने एक पूरी लिस्ट जारी की है. इसमें प्रभावित होने वाले इलाकों, समय और बिजली कटौती की वजहों की पूरी जानकारी दी गई है. आप नीचे दी गई टेबल में अपने इलाके की सही टाइमिंग चेक कर सकते हैं:

डिवीजन (DIVISION) प्रभावित होने वाले प्रमुख इलाके शटडाउन का समय (7 July) कटौती का मुख्य कारण हौज खास कटवारिया सराय पॉकेट बी सुबह 11:07 से दोपहर 01:07 एलटी सर्किट और पोल डैमेज टैगोर गार्डन रघुबीर नगर ब्लॉक बी 2 सुबह 11:07 से दोपहर 01:07 11केवी फीडर और आरएमयू दिक्कत पालम राज नगर एक्सटेंशन, सेक्टर 8 द्वारका सुबह 11:00 से दोपहर 01:00 एचवीडीएस ट्रांसफार्मर और सर्किट काम नांगलोई अमनपुरी ब्लॉक बी, कामरुद्दीन नगर सुबह11:07 से दोपहर 01:07 ट्रांसफार्मर नेटवर्क अपग्रेड जनकपुरी जनकपुरी ब्लॉक सी1 और सी4एच सुबह 11:00 से दोपहर 12:30 एलटी एसीबी और एलटी मेंटेनेंस छतरपुर मैदान गढ़ी गांव छतरपुर सुबह 10:00 से दोपहर 12:00 ट्रांसफार्मर नेटवर्क अपग्रेड मुंडका आकाश विहार, यादव पार्क सुबह 09:00 से सुबह 11:00 आरएमयू और नया एलटीएबी सर्किट

क्या द्वारका और मोहन गार्डन में भी रहेगा पावर कट?

हाँ, द्वारका के सूरज विहार इलाके में LT सर्किट नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए सुबह 10:07 बजे से दोपहर 12:07 बजे तक बिजली कटी रहेगी. वहीं, मोहन गार्डन के ओम विहार फेज 5 और हस्तसाल इलाके में भी सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक बिजली पूरी तरह गुल रखने का फैसला किया गया है.

ग्रामीण इलाकों पर क्या असर पड़ेगा?

शहरी इलाकों के साथ-साथ इसका असर गांवों में भी देखने को मिलेगा. जाफरपुर डिवीजन के अंतर्गत आने वाले रावता जाफरपुर कलां गांव में सुबह 10:07 बजे से 11:37 बजे तक ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क को अपग्रेड करने का काम चलेगा. इस वजह से ग्रामीण इलाके में करीब डेढ़ घंटे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी.

आखिर क्यों काटी जा रही है बिजली?

BRPL के मुताबिक, बिजली सप्लाई रोकने के पीछे कुछ बेहद जरूरी तकनीकी वजहें हैं. कुछ इलाकों में पुराने या खराब हो चुके खंभों को बदला जाना है, तो कुछ जगहों पर ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क को अपग्रेड किया जाएगा. इसके साथ ही, आने वाले दिनों में लोगों को बिना किसी रुकावट के बिजली मिलती रहे, इसके लिए अलग-अलग सब-स्टेशंस में LT सर्किट्स और LT ACBs का मेंटेनेंस वर्क भी किया जाएगा.