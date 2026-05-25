भीषण गर्मी के बीच काटने होंगे दिन! दिल्ली के इन इलाकों में खराब रहेगी हालत, यहां कटेगी बिजली

Delhi Power Cut on 26 May: इन दिनों उत्तर भारत में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली-एनसीआर में भी भीषण गर्मी के कारण लोगों का हाल-बेहाल है. गर्मी के मौसम में लोगों को घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है. हालांकि ऐसे में अगर बिजली कट जाए, तो हालात और भी खराब हो जाएंगे. हाल ही में टाटा पावर लिमिटेड और बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड ने बिजली कटौती के बारे में जानकारी दी है. इसकी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में घंटों के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

25 मई को कहां कटेगी बिजली

जनकपुरी के राजौरी गार्डन के वी ब्लॉक में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

जनकपुरी के सुभाष नगर ब्लॉक 4 में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

नागलोई के नगली विहार में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक तीन घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

टैगोर गार्डन के ब्लॉक FD, जनता कॉलोनी, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

मोहन गार्डन के ब्लॉक आरके मोहन गार्डन रजापुर खुर्द, ब्लॉक आर मोहन गार्डन रजापुर खुर्द, ब्लॉक आर 1 मोहन गार्डन रजापुर खुर्द में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.

मोहन गार्डन के रजापुर खुर्द विकास नगर में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

मोहन गार्डन के ब्लॉक के 6 ज़ैलदार एन्क्लेव हस्तसाल में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

मुंडका के तिलंगपुर कोटला में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

मुंडका के रतन बाग नागलोई में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

जफरपुर के सारंगपुर गांव, काज़ीपुर गांव, ढांसा गांव, जाफरपुर कलां गांव, ईसापुर गांव, हैबतपुरा एक्सटेंशन और बढ़ोसरा में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

26 मई को कहां कटेगी बिजली?

26 मई को नागलोई के नगली विहार में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक तीन घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

जनकपुरी के ब्लॉक बीएफ में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

मोहन गार्डन के रजापुर खुर्द और फेज 5 ओम विहार हस्तसाल में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

मुंडका गांव में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दो घंटे के लिए बत्ती गुल रहेगी.

मोती नगर के बसई दारापुर गांव में सुबह 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे के लिए बिजली काटी जाएगी.

मंगोलपुरी के पूठकलां में सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक बत्ती गुल रहेगी.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में अनोखा स्टार्टअप! 149 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से रेंट पर मिलेगा आदमी, जो उठाएगा आपके शॉपिंग का सामान