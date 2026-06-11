Delhi Power Supply: द्वारका, विकासपुरी समेत इन इलाकों में बत्ती रहेगी गुल, 11 जून के लिए लिस्ट जारी

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Delhi Power Supply: दिल्ली के खानपुर, पालम, नागलोई, जनकपुरी, विकासपुरी, द्वारका और जफरपुर समेत तमाम इलाकों में बत्ती गुल रहने वाली है. बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड ने कटौती के बारे में जानकारी दी है. लिस्ट में प्रभावित इलाकों के नाम दिए गए हैं और बताया गया है कि इन इलाकों में कितने घंटे तक बिजली काटी जाएगी. इस लिस्ट में एक दर्जन से ज्यादा इलाकों के नाम हैं.
इन जगहों पर कटेगी बिजली
- खानपुर के संगम विहार के ब्लॉक एफ 3 में बिजली कटौती की जाने वाली है. यहां पर दोपहर 15:17 बजे से 16:47 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
- खानपुर के पॉकेट बी जवाहर पार्क खानपुर, जवाहर पार्क संगम विहार, दुर्गा विहार देवली संगम विहार, देवली गांव नई बस्ती संगम विहार, पॉकेट ई जवाहर पार्क खानपुर, पॉकेट ए जवाहर पार्क खानपुर, पॉकेट डी जवाहर पार्क खानपुर इलाकों में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दो घंटे बत्ती गुल रहेगी.
- पालम के बागदौला गांव सेक्टर 8 द्वारका और सेक्टर 8 द्वारका में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए बत्ती गुल रहेगी.
- पालम के ब्लॉक A 1 विजय एन्क्लेव महावीर एन्क्लेव में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए बत्ती गुल रहेगी.
- नागलोई के जय विहार फेज 1 और फेज 3 में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक तीन घंटे के लिए बत्ती गुल रहेगी.
- जनकपुरी के राजौरी गार्डन ब्लॉक जी में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
- जनकपुरी में ब्लॉक ए 2 असालतपुर गांव जनक पुरी और ब्लॉक एमएस नानक पुरा हरि नगर इलाके में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दो घंटे के लिए बत्ती गुल रहेगी.
- विकासपुरी के ब्लॉक एजी 1में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तीन घंटे के लिए बत्ती गुल रहेगी.
- द्वारका के ककरौला गांव में सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए बत्ती गुल रहेगी.
- मोहन गार्डन के ओम विहार फ़ेज़ 5 होली इंटरनेशनल स्कूल में सुबह सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए बत्ती गुल रहेगी.
- निजामुद्दीन के ब्लॉक J साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
- मुंडका के लक्ष्मी पार्क कॉलोनी कमरुद्दीन नगर इलाके में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.