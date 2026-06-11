Delhi Power Supply: द्वारका, विकासपुरी समेत इन इलाकों में बत्ती रहेगी गुल, 11 जून के लिए लिस्ट जारी

Delhi Power Supply: दिल्ली के खानपुर, पालम, नागलोई, जनकपुरी, विकासपुरी, द्वारका और जफरपुर समेत तमाम इलाकों में बत्ती गुल रहने वाली है. बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड ने कटौती के बारे में जानकारी दी है. लिस्ट में प्रभावित इलाकों के नाम दिए गए हैं और बताया गया है कि इन इलाकों में कितने घंटे तक बिजली काटी जाएगी. इस लिस्ट में एक दर्जन से ज्यादा इलाकों के नाम हैं.

इन जगहों पर कटेगी बिजली