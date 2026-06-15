नांगलोई, पालम, छतरपुर समेत इन इलाकों में कटेगी बिजली, मुंडका, द्वारका का हाल भी रहेगा खराब, देखें लिस्ट

Delhi Power Cut: दिल्ली के तमाम इलाकों में बत्ती गुल रहने वाली है. बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड ने लिस्ट जारी करते हुए बताया है कि दिल्ली के लगभग एक दर्जन इलाकों में बिजली कटौती होने वाली है. इस लिस्ट में प्रभावित इलाकों के नाम के साथ ही इस बारे में भी बताया गया है कि किस इलाके में कितने घंटे तक के लिए बिजली कटौती की जा सकती है. लिस्ट में बताया गया है कि पालम, खानपुर, नांगलोई, निजामुद्दीन, छतरपुर, मोहन गार्डन, मुंडका और द्वारका के इलाके शामिल हैं.

दिल्ली के इन इलाकों में कटेगी बिजली