नांगलोई, पालम, छतरपुर समेत इन इलाकों में कटेगी बिजली, मुंडका, द्वारका का हाल भी रहेगा खराब, देखें लिस्ट

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Delhi Power Cut: दिल्ली के तमाम इलाकों में बत्ती गुल रहने वाली है. बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड ने लिस्ट जारी करते हुए बताया है कि दिल्ली के लगभग एक दर्जन इलाकों में बिजली कटौती होने वाली है. इस लिस्ट में प्रभावित इलाकों के नाम के साथ ही इस बारे में भी बताया गया है कि किस इलाके में कितने घंटे तक के लिए बिजली कटौती की जा सकती है. लिस्ट में बताया गया है कि पालम, खानपुर, नांगलोई, निजामुद्दीन, छतरपुर, मोहन गार्डन, मुंडका और द्वारका के इलाके शामिल हैं.
दिल्ली के इन इलाकों में कटेगी बिजली
- दिल्ली के नागलोई के ब्लॉक जी, उदय विहार 2, अध्यापक नगर में सुबह 11 बजे से दो बजे तक तीन घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
- पालम के ब्लॉक ए 1, विजय एन्क्लेव, महावीर एन्क्लेव में सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक डेढ़ घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी.
- पालम के ब्लॉक आर इंद्रा पार्क, कैलाशपुरी में सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक डेढ़ घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी.
- पालम के ब्लॉक डी, सेक्टर 8 द्वारका में सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक डेढ़ घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी.
- खानपुर के खानपुर एक्सटेंशन संगम विहार में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
- खानपुर के ब्ललॉक एफ 3, संगम विहार में सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
- निजामुद्दीन के पॉकेट सी, सिद्धार्थनगर इलाके में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
- छतरपुर के ब्लॉक सी, छतरपुर एक्सटेंशन में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक तीन घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
- छतरपुर के डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तीन घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
- मोहन गार्डन के नवादा एक्सटेंशन और फेज 5 ओम विहार हस्तसाल में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
- द्वारका के ब्लॉक डी, उत्तम विहार बिंदा पुर में रात 12 बजे से दो बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
- मुंडका के ब्लॉक 2सी नांगलोई एक्सटेंशन नांगलोई, राम नगर कमरुद्दीन नगर, ब्लॉक डी नांगलोई एक्सटेंशन नांगलोई, ब्लॉक 2डी नांगलोई एक्सटेंशन नांगलोई, ईश्वर कॉलोनी नांगलोई एक्सटेंशन नांगलोई, ब्लॉक जी नांगलोई एक्सटेंशन नांगलोई में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक तीन घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.