06 जून को दिल्लीवालों का हाल रहेगा खराब! कई इलाकों में होगी बिजली कटौती, लिस्ट जारी

Delhi Power Cut: इन दिनों दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है. इसी बीच दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली कंपनी बीएसईएस राजधानी प्राइवेट लिमिटेड ने जानकारी दी है कि दिल्ली के एक दर्जन से ज्यादा इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी. इसके लिए कंपनी ने लिस्ट भी जारी की है, जिसमें जनकपुरी, कानपुर, नागलोई, सरिता विहार, मोहन गार्डन, जफरपुर, साकेत, मुंडका, पालम और निजामुद्दीन के तमाम इलाकों का नाम शामिल है. लिस्ट में ये भी बताया गया है कि इन इलाकों में कितने घंटे तक बिजली कटेगी.

दिल्ली में कहां-कहां कटेगी बिजली