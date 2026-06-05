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06 जून को दिल्लीवालों का हाल रहेगा खराब! कई इलाकों में होगी बिजली कटौती, लिस्ट जारी

दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है कि दिल्ली के कई इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी. इसके लिए लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें प्रभावित इलाकों का नाम शामिल हैं.

By: Deepika Pandey | Published: June 5, 2026 7:14:54 PM IST

दिल्ली में बिजली कटौती
दिल्ली में बिजली कटौती


Delhi Power Cut: इन दिनों दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है. इसी बीच दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली कंपनी बीएसईएस राजधानी प्राइवेट लिमिटेड ने जानकारी दी है कि दिल्ली के एक दर्जन से ज्यादा इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी. इसके लिए कंपनी ने लिस्ट भी जारी की है, जिसमें जनकपुरी, कानपुर, नागलोई, सरिता विहार, मोहन गार्डन, जफरपुर, साकेत, मुंडका, पालम और निजामुद्दीन के तमाम इलाकों का नाम शामिल है. लिस्ट में ये भी बताया गया है कि इन इलाकों में कितने घंटे तक बिजली कटेगी.

दिल्ली में कहां-कहां कटेगी बिजली

  • जनकपुरी के हरि नगर पॉकेट जी में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • जनकपुरी के तिहाड़ गांव के मानक विहार में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • खानपुर के संगम विहार के देवली गांव, नई बस्ती में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • नागलोई के जय विहार के फेज 1 और 3 और ब्लॉक जी उदय विहार 2 अध्यापक नगर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक तीन घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • सरिता विहार के गौतमपुरी आवास बदरपुर में 10:40 बजे से 2:40 बजे तक 4 घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • मोहन गार्डन के ब्लॉक के 6 जैलदार एन्क्लेव हस्तसाल में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • जफरपुर के ब्लॉक ए1 विनोभा एन्क्लेव सीआरपीएफ कॉलोनी झरोदा कलां, ब्लॉक डी बंगाली कॉलोनी नवीन पैलेस झरोदा कलां, बाबा हरि दास एन्क्लेव झरोदा कलां में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • साकेत के पॉकेट सी, फेज 1 शेख सराय में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • मोहन गार्डन के रजापुर खुर्द में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • मुंडका के ब्लॉक 4 ABC नांगलोई एक्सटेंशन नांगलोई में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • पालम के ब्लॉक ई सीतापुरी भाग 1 सीतापुरी में सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • निजामुद्दीन के भंगल जंगपुरा की डिफेंस कॉलोनी में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

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