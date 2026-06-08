नागलोई, पालम और हौज खास समेत तमाम इलाकों में कटेगी बिजली, कंपनी ने जारी की लिस्ट

Delhi Power Cut: दिल्ली में बिजली कटौती की जानकारी दी गई है. कहा जा रहा है कि दिल्ली के नागलोई, पालम, हौजखास समेत तमाम इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी. इसके लिए बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड ने लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में बताया गया है कि दिल्ली के तमाम इलाकों में कई घंटों तक के लिए बिजली कटौती की जाएगी. इस लिस्ट में पालम, मोहन गार्डन, नागलोई, हौज खास, जफरपुर और छतरपुर में घंटों बिजली कटौती होगी.

इन इलाकों में बत्ती गुल

दिल्ली के मोहन गार्डन में LT सर्किट-नेटवर्क अपग्रेडेशन के लिए राजापुर खुर्द में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

नागलोई के विकासपुरी एक्सटेंशन में ट्रांसफ़ॉर्मर-नेटवर्क अपग्रेडेशन के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक तीन घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

पालम के मिर्जापुर महावीर एन्क्लेव में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.

पालम के ब्लॉक D सेक्टर 8 द्वारका में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.

पालम के ब्लॉक आर इंद्रा पार्क पालम कैलाशपुरी मुख्य पालम में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.

हौज खास के आनंद लोक सादिक नगर में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.

जफरपुर के ब्लॉक ए1 विनोभा एन्क्लेव सीआरपीएफ कॉलोनी झरोदा कलां, ब्लॉक डी बंगाली कॉलोनी नवीन पैलेस झरोदा कलां, बाबा हरि दास एन्क्लेव झरोदा कलां में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

मोहन गार्डन में नवादा, ओम विहार, फेज 2 में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

छतरपुर के फेज 2 छतरपुर एन्क्लेव में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तीन घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

हौज खास के साउथ एक्सटेंशन 2 के ब्लॉक ए में सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एक घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

छतरपुर के डॉ. अंबेडकर कॉलोनी में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तीन घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

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