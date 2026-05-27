Home > दिल्ली > ईद के दिन इन इलाकों में बत्ती गुल, गर्मी के कारण हो सकती है परेशानी, देखें लिस्ट

ईद के दिन इन इलाकों में बत्ती गुल, गर्मी के कारण हो सकती है परेशानी, देखें लिस्ट

दिल्ली की तमाम जगहों पर कल 28 मई को बिजली कटौती होगी. बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड ने जानकारी दी है कि दिल्ली के कई इलाकों में कुछ घटों के लिए बिजली काटी जाएगी.

By: Deepika Pandey | Published: May 27, 2026 6:43:55 PM IST

दिल्ली में बिजली कटौती
दिल्ली में बिजली कटौती


Delhi Power Cut on 28 May: दिल्ली में ईद वाले दिन कई इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी. बिजली कटने से भीषण गर्मी में हालत खराब हो सकती है. 28 मई को कुछ घंटों के लिए बिजली कटौती के बारे में जानकारी दी गई है. बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड ने लिस्ट जारीकरते हुए प्रभावित इलाकों के बारे में बताया है. साथ ही ये भी बताया है कि किस इलाके में कितने घंटे बिजली कटौती की जाएगी. इस लिस्ट में जनकपुरी, जफरपुर, खानपुर, पालम और मोहन गार्डन के तमाम इलाके शामिल हैं. 

दिल्ली के इन इलाकों में कटेगी बिजली

खानपुर के देवली गांव, नई बस्ती, संगम विहार में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

You Might Be Interested In

पालम के ब्लॉक A पॉकेट 9 पिंक अपार्टमेंट, नासिरपुर में सुबह बजे से दोपहर 1 बजे तक  दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

जफरपुर के हैबुतपुरा एक्सटेंशन, हैबुतपुर में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बत्ती गुल रहेगी.

जफरपुर के सारंगपुर गांव, काजीपुर गांव, धंसा गांव, जाफरपुर कलां गांव, इस्सापुर गांव और बड़होसरा समेत आसपास के इलाकों में बिजली नहीं आएगी. कंपनी ने बताया है कि यहां सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बत्ती गुल रहेगी.

जफरपुर के रावता जाफरपुर कलां गांव में  सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाने की सूचना दी जाएगी.

जनकपुरी के सुभाष नगर के ब्लॉक 4 में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बत्ती गुल रहेगी.

मोहन गार्डन के रजापुर खुर्द में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बत्ती गुल रहेगी.

जनकपुरी के ब्लॉक A 4C P और T कॉलोनी, जनक पुरी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बत्ती गुल रहेगी.

ये भी पढ़ें: क्यों लड़की को मारना चाहते थे पिता और भाई? बच कर निकली, तो थाने में खुद को ही लगा ली आग

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है जौ का सत्तू,...

May 27, 2026

शहतूत खाने के 6 फायदे

May 27, 2026

इन सेलेब्स के हैं जुड़वां बच्चे

May 27, 2026

IPL में किस टीम ने खेले सबसे ज्यादा फाइनल? इस...

May 27, 2026

समंदर किनारे जैकलीन फर्नांडिस ने बिखेरा जलवा, शेयर की Bold...

May 27, 2026

गर्मी में खाली पेट गर्म या ठंडा कौन सा पानी...

May 26, 2026
ईद के दिन इन इलाकों में बत्ती गुल, गर्मी के कारण हो सकती है परेशानी, देखें लिस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ईद के दिन इन इलाकों में बत्ती गुल, गर्मी के कारण हो सकती है परेशानी, देखें लिस्ट
ईद के दिन इन इलाकों में बत्ती गुल, गर्मी के कारण हो सकती है परेशानी, देखें लिस्ट
ईद के दिन इन इलाकों में बत्ती गुल, गर्मी के कारण हो सकती है परेशानी, देखें लिस्ट
ईद के दिन इन इलाकों में बत्ती गुल, गर्मी के कारण हो सकती है परेशानी, देखें लिस्ट