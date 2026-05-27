ईद के दिन इन इलाकों में बत्ती गुल, गर्मी के कारण हो सकती है परेशानी, देखें लिस्ट

Delhi Power Cut on 28 May: दिल्ली में ईद वाले दिन कई इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी. बिजली कटने से भीषण गर्मी में हालत खराब हो सकती है. 28 मई को कुछ घंटों के लिए बिजली कटौती के बारे में जानकारी दी गई है. बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड ने लिस्ट जारीकरते हुए प्रभावित इलाकों के बारे में बताया है. साथ ही ये भी बताया है कि किस इलाके में कितने घंटे बिजली कटौती की जाएगी. इस लिस्ट में जनकपुरी, जफरपुर, खानपुर, पालम और मोहन गार्डन के तमाम इलाके शामिल हैं.

दिल्ली के इन इलाकों में कटेगी बिजली

खानपुर के देवली गांव, नई बस्ती, संगम विहार में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

पालम के ब्लॉक A पॉकेट 9 पिंक अपार्टमेंट, नासिरपुर में सुबह बजे से दोपहर 1 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

जफरपुर के हैबुतपुरा एक्सटेंशन, हैबुतपुर में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बत्ती गुल रहेगी.

जफरपुर के सारंगपुर गांव, काजीपुर गांव, धंसा गांव, जाफरपुर कलां गांव, इस्सापुर गांव और बड़होसरा समेत आसपास के इलाकों में बिजली नहीं आएगी. कंपनी ने बताया है कि यहां सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बत्ती गुल रहेगी.

जफरपुर के रावता जाफरपुर कलां गांव में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाने की सूचना दी जाएगी.

जनकपुरी के सुभाष नगर के ब्लॉक 4 में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बत्ती गुल रहेगी.

मोहन गार्डन के रजापुर खुर्द में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बत्ती गुल रहेगी.

जनकपुरी के ब्लॉक A 4C P और T कॉलोनी, जनक पुरी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बत्ती गुल रहेगी.

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