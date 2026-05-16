Home > दिल्ली > 17 और 18 मई को इन इलाकों के घरों में नहीं चलेगा कूलर-एसी! गर्मी से खराब रहेगी हालत, कटेगी बिजली

17 और 18 मई को इन इलाकों के घरों में नहीं चलेगा कूलर-एसी! गर्मी से खराब रहेगी हालत, कटेगी बिजली

17 और 18 मई को दिल्ली के कई इलाकों में भीषण गर्मी के कारण लोगों को काफी परेशानी होने वाली है. दरअसल, बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर लिमिटेड ने बताया है कि कुछ घंटों के लिए बिजली कटौती की जाएगी. इसके लिए लिस्ट भी जारी की गई है.

By: Deepika Pandey | Published: May 16, 2026 5:27:52 PM IST

दिल्ली में बिजली कटौती
दिल्ली में बिजली कटौती


Delhi Power Cut: इन दिनों पूरे उत्तर भारत में गर्मी के कारण हालत खराब हो रही है. ऐसे में लोग कूलर और एसी का सहारा लेते हैं. ऐसे में अगर किसी घर की बिजली कट जाए, तो उसका क्या हाल होगा? आपके लिए ये सोच पाना भी मुश्किल होगा लेकिन दिल्ली के कई इलाकों के लोगों को 17 और 18 मई को बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण वे इतनी भीषण गर्मी में भी पंखा, कूलर और एसी नहीं चला सकेंगे. बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर लिमिटेड ने प्रभावित इलाकों की लिस्ट भी शेयर की है. आइए जानते हैं लिस्ट में कौन-कौन से इलाके शामिल हैं. 

बता दें कि 17 मई को मंगोलपुरी के एमएलए के सी ब्लॉक में सुबह 9 बजे से दोपहर 11 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी. वहीं 18 मई को लेकर बिजली कटौती की लंबी चौड़ी लिस्ट है.

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18 मई को दिल्ली के इन इलाकों में कटेगी बिजली

  • 18 मई को बादली के शाहबाद डेयरी इलाके में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे के लिए बिजली कटेगी.
  • बादली के खेड़ा कलां में सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक 1 घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • बवाना के मुंगेशपुर गांव में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • बवाना के ही पूठ इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चार घंटे के लिए बिजली कटौती होनी तय है.
  • केशवपुरम के शास्त्री नगर के ए और बी ब्लॉक में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक दो घंटे बिजली नहीं आएगी.
  • केशवपुरम के अशोक विहार फेज 1 में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक दो घंटे बिजली नहीं आएगी.
  • केशवपुरम के अशोक विहार के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक 2 घंटे के लिए बिजली कटेगी.
  • किराड़ी के अगर-नगर में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक तीन घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • किराड़ी के निठारी इलाके में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • मॉडल टाउन के के ब्लॉक में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • मोती नगर के NIA फेज 2 इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक 4 घंटे के लिए बिजली नहीं आएगी. 
  • नरेला के विशाल एन्क्लेव में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक दो घंटे बिजली नहीं आएगी.
  • नरेला के विशाल एन्क्लेव और न्यू सानोथ कॉलोनी में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक दो घंटे बिजली नहीं आएगी.
  • रोहिणी के सेक्टर 11 के जी 4,5,6 में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक 4 घंटे के लिए बिजली कटौती की जानी तय है.

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