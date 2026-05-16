17 और 18 मई को इन इलाकों के घरों में नहीं चलेगा कूलर-एसी! गर्मी से खराब रहेगी हालत, कटेगी बिजली

Delhi Power Cut: इन दिनों पूरे उत्तर भारत में गर्मी के कारण हालत खराब हो रही है. ऐसे में लोग कूलर और एसी का सहारा लेते हैं. ऐसे में अगर किसी घर की बिजली कट जाए, तो उसका क्या हाल होगा? आपके लिए ये सोच पाना भी मुश्किल होगा लेकिन दिल्ली के कई इलाकों के लोगों को 17 और 18 मई को बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण वे इतनी भीषण गर्मी में भी पंखा, कूलर और एसी नहीं चला सकेंगे. बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर लिमिटेड ने प्रभावित इलाकों की लिस्ट भी शेयर की है. आइए जानते हैं लिस्ट में कौन-कौन से इलाके शामिल हैं.

बता दें कि 17 मई को मंगोलपुरी के एमएलए के सी ब्लॉक में सुबह 9 बजे से दोपहर 11 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी. वहीं 18 मई को लेकर बिजली कटौती की लंबी चौड़ी लिस्ट है.

18 मई को दिल्ली के इन इलाकों में कटेगी बिजली