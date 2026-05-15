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Delhi Power Cut: 16 मई को कई घंटों तक कटेगी बिजली, छाया रहेगा अंधेरा, देखें लिस्ट

16 मई को दिल्ली के तमाम इलाकों में बिजली कटौती होने की जानकारी दी गई है. दिल्ली बिजली वितरण कंपनी ने प्रभावित इलाकों की लिस्ट जारी करते हुए बिजली कटौती की भी जानकारी दी है.

By: Deepika Pandey | Published: May 15, 2026 4:11:29 PM IST

दिल्ली में बिजली कटौती
दिल्ली में बिजली कटौती


Delhi Power Cut: दिल्ली की बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड की तरफ से जानकारी दी गई है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी. कंपनी ने बताया है कि हौज खास, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नागलोई, खानपुर, आर. के. पुरम, मोहन गार्डन, जनकपुरी, पालम, टैगोर गार्डन, जफरपुर, मुंडका, विकासपुरी और केशवपुरम में बिजली काटी जाएगी. इस दौरान एक घंटे से 4 घंटों तक बिजली कटौती रहने वाली है.

इन इलाकों में कटेगी बिजली

  • हौज खास के एन्ड्र्यू गंज में दोपहर 3:16 बजे से 7:16 बजे तक 4 घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • हौज खास के HKSHTC: TIFAC बिल्डिंग, कुतुब इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह 11 बजे से 12 बजे तक एक घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के ओखला डिस्पोजल एरिया जसोला विहार में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक तीन घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी. 
  • नागलोई के विकासपुरी एक्सटेंशन में 11 बजे से 2 बजे तक 3 घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी. 
  • नागलोई के नंगली विहार इलाके में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक 3 घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी. 
  • नाागलोई के नागदल सिंह स्टेशन, अबचल के पास सुबह 11 बजे से 2 बजे तक 3 घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी. 
  • खानपुर के ब्लॉक बी, चुंगी नंबर 1, कोटला महिंगीरन लाल कुआं और ब्लॉक एफ विश्वकर्मा कॉलोनी पुलपेह्लादपुर, इलाके में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक डेढ़ घंटे तक बिजली कटौती होगी. 
  • आर. के. पुरम के ब्लॉक बीडी मुनिरका, ब्लॉक एफ मुनिरका, मुनिरका, ब्लॉक बीसी मुनिरका में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटेगी.
  • टैगोर गार्डन के चौखंजी विष्णु गार्डन, ब्लॉक AE टैगोर गार्डन, ब्लॉक डब्ल्यूजेड मुखर्जी पार्क चौखंडी विष्णु गार्डन और टैगोर गार्डन एक्सटेंशन में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक बिजली कटेगी.
  • पालम के ब्लॉक ई, सीतापुरी, पार्ट 1 और ब्लॉक डी सेक्टर 8 द्वारका में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक बिजली कटेगी.
  • मोहन गार्डन के राजापुर खुर्द विकास नगर, नवादा, ओम विहार फेज 2 में सुबह 11 बजे से दो बजे तक 3 घंटे के लिए बिजली कटेगी. 
  • जनकपुरी के ब्लॉक ए 2 बी असालतपुर गांव जनक पुरी और ब्लॉक सी 2 डी इलाके में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • जफरपुर के JFR श्याम एन्क्लेव FSS, मंढेला खुर्द गांव, घुम्मन हेरा जैनपुर गांव, दरियापुर खुर्द गांव, शेरपुर डेरी, जैन पुर गांव, शेरपुर एक्सटेंशन और असालतपुर खवाद गांव में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • विकासपुरी के ब्लॉक एजी 1 में सुबह 10 से 12 बजे तक 2 घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी. 
  • मुंडका के त्यागी विहार ब्लॉक सी और तिलंगपुर कोटला गांव में सुबह 9 बजे से दोपहर 11 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • केशवपुरम के टूल रूम इंस्टीट्यूट और इसके आसपास के इलाकों में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • केशवपुरम के सी-12 साइड पर सुबह 8 बजे से 10 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • मॉडल टाउन के H-3 ब्लॉक के आसपास इलाके में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

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