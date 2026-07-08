Delhi Power Cut: 9 जुलाई को दिल्ली में होगा बड़ा पावर कट! इन इलाकों में घंटों नहीं आएगी बिजली, जानें कब और कहां रहेगी बत्ती गुल?

Delhi Power Cut Alert: देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में गुरुवार, 9 जुलाई 2026 को बड़े पैमाने पर बिजली कटौती की समस्या सामने आने वाली है. यह कटौती जरूरी मेंटनेंस और सिस्टम अपग्रेड के लिए बिजली में कटौती की जा रही है. दरअसल, BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और रखरखाव के लिए किया जा रहा है. जिसके कारण दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित रहने वाली है. बिजली कटौती को देखते हुए लोगों को पहले से जरूरी तैयारियां करने और अपने दिन की योजना उसी हिसाब से बनाने की सलाह दी गई है, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो.
दिल्ली के इन इलाकों में होगी बत्ती गुल
- पालम: ब्लॉक J में सुबह 11:00 बजे से 12:00 बजे तक बिजली बंद रहेगी.
- द्वारका सेक्टर-8 और सागरपुर (RZ ब्लॉक): सुबह 11:00 बजे से 12:30 बजे तक बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी.
- राज नगर-2 (ब्लॉक G): सुबह 11:07 बजे से दोपहर 1:07 बजे तक बिजली नहीं रहेगी.
- तमिल एन्क्लेव, विजय एन्क्लेव और महावीर एन्क्लेव: दोपहर 1:03 बजे से शाम 6:03 बजे तक पावर कट रहेगा.
- पोसांगीपुर गांव (जनकपुरी): सुबह 11:07 बजे से दोपहर 1:07 बजे तक बिजली बंद रहेगी.
- अध्यापक नगर (नांगलोई): सुबह 10:07 बजे से दोपहर 1:07 बजे तक बिजली सप्लाई बाधित रहेगी.
- बेर सराय (हौज़ खास): सुबह 11:00 बजे से 12:30 बजे तक बिजली जाने की संभावना है.
- डॉ. अंबेडकर कॉलोनी (छतरपुर): सुबह 10:00 बजे से 11:00 बजे तक पावर कट रहेगा.
- टैगोर गार्डन और आसपास के इलाके (EF जनता कॉलोनी, BA टैगोर, EA, FB, D ब्लॉक और टैगोर गार्डन एक्सटेंशन): सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक बिजली नहीं रहेगी.
- मुखर्जी पार्क, चौखंडी और विष्णु गार्डन: सुबह 11:07 बजे से दोपहर 1:07 बजे तक बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी.
- पुराना जनकपुरी और बिंदापुर (उत्तम नगर): रात 12:07 बजे से दोपहर 1:37 बजे तक बिजली कटौती रहेगी. (यदि समय आधी रात की जगह सुबह होना था, तो बिजलविभाग की आधिकारिक सूचना जरूर जांच लें.)
- जय विहार और कमरुद्दीन नगर (मुंडका): सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक बिजली बंद रहेगी.
- जवाहर पार्क और संगम विहार (खानपुर): सुबह 11:07 बजे से दोपहर 1:07 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी.
- सैनिक एन्क्लेव, विपिन गार्डन और नवादा (मोहन गार्डन): सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी.