Home > दिल्ली > Delhi Power Cut: उत्तम नगर, निजामुद्दीन और पालम सहित राजधानी के कई क्षेत्रों में घंटों गुल रहेगी बिजली, 25 जून को कई इलाकों में होगा पावर कट, देखें आपके एरिया में क्या रहेगी स्थिति?

Delhi Power Cut: उत्तम नगर, निजामुद्दीन और पालम सहित राजधानी के कई क्षेत्रों में घंटों गुल रहेगी बिजली, 25 जून को कई इलाकों में होगा पावर कट, देखें आपके एरिया में क्या रहेगी स्थिति?

Delhi Power Cut News: 25 जून को दिल्ली के उत्तम नगर, जनकपुरी, द्वारका और हौज खास समेत कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहेगी. मेंटेनेंस के चलते BSES द्वारा जारी पूरा शटडाउन शेड्यूल और टाइमिंग्स यहां देखें.

By: Shivangi Shukla | Published: June 24, 2026 1:54:54 PM IST

राजधानी के कई क्षेत्रों में घंटों गुल रहेगी बिजली
राजधानी के कई क्षेत्रों में घंटों गुल रहेगी बिजली


राजधानी दिल्ली के कई इलाके पिछले कई हफ्तों से बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. 

हालांकि, यह बिजली कटौती निर्धारित है, जिसका नोटिफिकेशन भी विभाग की ओर से जारी किया जा रहा है. दरअसल, BSES अलग-अलग इलाकों में मेंटेनेंस कार्य कर रहा है, जिससे राजधानी में रहने वाले लोगों को बिजली सप्लाई को लेकर किसी तरह की शिकायत न हो. 

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मेंटीनेंस कार्य की वजह से हो रही परेशानी 

बिजली विभाग राजधानी के अलग-अलग इलाकों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए अलग-अलग इलाकों में मेंटीनेंस कार्य कर रहा है. बढ़ती आबादी और लोड को देखते हुए बिजली विभाग मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन सहित कई कार्य कर रही है.  मेंटीनेंस कार्य हेतु BSES ने 24 जून 2026 को शटडाउन शेड्यूल जारी किया है, जिसमें दिल्ली के कई घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, जहां 25 जून को कुछ घंटों के लिए बिजली सेवाएं ठप रहने वाली है. बता दें कि BSES द्वारा जारी Maintenance Shutdown Schedule for BRPL on :- 25-06-2026 ते तहत  उत्तम नगर, जनकपुरी, पालम, निजामुद्दीन समेत कई इलाकों का नाम शामिल है. 

कहां पर कितने बजे तक रहेगा पावर कट

बिजली विभाग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार पालम डिवीजन के सेक्टर-8 द्वारका में सुबह 11:06 से 12:36 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी. इसी तरह विजय एन्क्लेव, महावीर एन्क्लेव और राज नगर-2 के कुछ हिस्सों में 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच बिजली कटौती की जाएगी. इसके अलावा टैगोर गार्डन डिवीजन के तहत पृथ्वी पार्क तिलक नगर और टैगोर गार्डन एक्सटेंशन के ब्लॉक AE इलाके में 11:06 से 1:06 बजे तक शटडाउन रहेगा. वहीं, निजामुद्दीन डिवीजन में सराय काले खां के गंगा विहार के ब्लॉक A और B में 11:06 से 12:06 बजे तक बिजली सप्लाई रोकी जाएगी. 

इन सबके अलावा हौज खास डिवीजन में एशियन गेम्स विलेज, सिरी फोर्ट और आईआईटी दिल्ली हौज खास क्षेत्र में 11 बजे से 12 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी. साथ ही, मुंडका डिवीजन, उत्तम नगर, मोहन गार्डन डिवीजन के कई क्षेत्र, जनकपुरी के राजौरी गार्डन ब्लॉक और नांगलोई के क्षेत्र में भी बिजली कार्य के कारण सप्लाई बंद रहेगी. 

क्यों हो रही है यह बिजली कटौती?

BSES के अनुसार यह कटौती बिजली नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए की जा रही है. कई इलाकों में LT circuit network upgradation, new LTAB circuit laying, transformer civil work, transformer oil leakage repair, RMU maintenance और 11KV feeder preventive maintenance जैसे काम होंगे. इन कार्यों का मकसद यह है कि भविष्य में अचानक ट्रिपिंग, लो-वोल्टेज, ओवरलोड और फॉल्ट जैसी समस्याएं कम हों.  दरअसल, गर्मियों में बिजली की मांग बहुत बढ़ जाती है, इसलिए पहले से रखरखाव करना जरूरी माना जाता है, ताकि आगे सप्लाई अधिक स्थिर और सुरक्षित बनी रहे.

Tags: delhiDelhi Power Cutpower cut
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