Delhi Power Cut: दिल्ली के तीन दर्जन से ज्यादा इलाकों में छाएगा अंधेरा, 15 मई को इन जगहों पर होगी बिजली कटौती

Delhi Power Cut Alert: दिल्ली में 15 मई को कई जगहों पर बिजली कटौती की जाएगी. इसके बारे में टाटा पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड ने जानकारी दी है. कंपनी ने इसके लिए लिस्ट भी जारी की है. लिस्ट में बताया गया है कि नांगलोई, हौज खास, खानपुर, निजामुद्दीन, आर.के पुरम, पालम, नजफगढ़, जफरपुर, जनकपुरी, बादली, बवाना, केशवपुरम, किराड़ी, नरेला और रोहिणी समेत तमाम इलाकों का नाम शामिल है. कंपनी ने ये भी बताया है कि 36 से ज्यादा इलाकों में कई घंटों के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

बीएसईएस ने जारी की लिस्ट

नांगलोई की ग्राम सभा कॉलोनी में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.

हौज खास की TIFAC बिल्डिंग में सुबह 11 बजे से लगभग 12 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी.

खानपुर के संगम विहार के देवली के सी ब्लॉक में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बिजली कटौती होगी.

निजामुद्दीन में साउथ एक्सटेंशन ब्लॉक एच में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक 2 घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

आर.के पुरम के इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया एस्टेट वसंत विहार, बसंत लोक वसंत विहार, CGHC कॉलोनी वसंत विहार में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक 2 घंटे के लिए बिजली कटौती होगी.

खानपुर के ब्लॉक बी, चुंगी नंबर 1, कोटला माहिंगीरान लाल कुआं सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बिजली नहीं आएगी.

पालम के मिर्जापुर महावीर एन्क्लेव इलाके में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बिजली कटौती होनी है.

हौज खास के ब्लॉक S पंचशील पार्क, दक्षिण पंचशील पार्क में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बिजली कटौती होनी तय है.

हौज खास के गुलमोहर पार्क के ब्लॉक डी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली नहीं आएगी.

नजफगढ़ के समता एन्क्लेव, कुतुब विहार इलाके में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली नहीं आएगी.

जफरपुर में मित्राओं गांव, नजफ़गढ़ में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली नहीं आएगी.

जफरपुर में जनता विहार हैबुतपुर, ब्लॉक डी बंगाली कॉलोनी नवीन पैलेस झरोदा कलां, ब्लॉक ए1 विनोभा एन्क्लेव सीआरपीएफ कॉलोनी झरोदा कलां, हैबुतपुर, बाबा हरि दास एन्क्लेव झरोदा कलां इलाके में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली नहीं आएगी.

जफरपुर के ही सुरेहरा और मितराओं गांव, R.T.R.M. अस्पताल में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली नहीं आएगी.

जनकपुरी के ब्लॉक ज़ेड राजौरी गार्डन एक्सटेंशन राजौरी गार्डन और पॉकेट जी हरि नगर जनक पुरी में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बिजली कटौती होगी.

मुंडका के रतन बाग नांगलोई और तिलंगपुरा कोटला में सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक बिजली कटौती होगी.

टाटा पावर लिमिटेड ने जारी की लिस्ट