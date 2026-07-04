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दिल्ली के एक दर्जन इलाकों में कटेगी बिजली, मुंडका, जनकपुरी समेत इन इलाकों में छाएगा अंधेरा

दिल्ली के तमाम इलाकों में 5 जुलाई को कई इलाकों में बिजली कटौती की जाने वाली है. इसके लिए बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड ने लिस्ट भी जारी की है. इस लिस्ट में एक दर्जन इलाकों का नाम शामिल है, जहां पर घंटों बिजली बाधित रहने वाली है.

By: Deepika Pandey | Published: July 4, 2026 12:03:59 PM IST

दिल्ली में बिजली कटौती
दिल्ली में बिजली कटौती


Delhi Power Cut: दिल्ली की बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड की तरफ से जानकारी दी गई है कि दिल्ली के कई इलाकों में 5 जुलाई को बिजली कटौती की जाने वाली है. इसके लिए लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें लगभग एक दर्जन इलाकों के नाम शामिल हैं. बताया जा रहा है कि इन इलाकों में एक घंटे से चार घंटों तक बिजली कटौती की जा सकती है. बताया जा रहा है कि इन इलाकों में ट्रांसफॉर्मर संबंधी और दुूसरी तरह के मेंटेनेंस कार्य किए जाने हैं, जिनके कारण पहले से ही प्लान करके बिजली कटौती की जा रही है.

दिल्ली के इन इलाकों में कटेगी बिजली

  • दिल्ली के मुंडका के वीणा एन्क्लेव वेस्ट केबिन ब्लॉक में दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • मुंडका के इंडस्ट्रियल एरिया में  दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • मुंडका के इंडस्ट्रियल एरिया औरर नेताजी सुभाष विहार में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक दो घंटे बिजली कटौती होगी. 
  • मुंडका के सविता विहार और मुंडका एक्सटेंशन में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • मुंडका के मुंडका एक्सटेंशन और मुंडका ब्लॉक सी में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • अलकनंदा के बी ब्लॉक ओखला, फेज 1 में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक 4 घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • जनकपुरी के मीनाक्षी गार्डन, अशोक नगर में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे बिजली कटौती की जाएगी.
  • जनकपुरी के डिस्ट्रिक्ट सेंटर में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 4 घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • टैगोर गार्डन के ब्लॉक B 2 रघुबीर नगर टैगोर गार्डन एक्सटेंशन में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

इसके साथ ही कहा गया है कि बिजली के कारण जो काम बाधित हो सकते हैं, उन्हें समय से पहले पूरा कर लें वरना लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीके के मेंटेनेंस के कारण बिजली कटौती की जाएगी. किसी जगह पर वायर बदले जाने हैं, तो किसी जगह पर ट्रांसफॉर्मर का काम होना है.

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