देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों ने ली हजारों की जान, गड्ढों में समा गई कई मासूम जिंदगियां…

Delhi Potholes: सड़क परिवहन मंत्रालय की नई रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में गड्ढों के कारण 2,161 लोगों की जान गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 16.4% अधिक है। गलत दिशा में गाड़ी चलाने और लेन अनुशासनहीनता के कारण होने वाली मौतों की संख्या भी पिछले वर्ष के 9,094 से बढ़कर 2023 में 9,432 हो गई।

Published: August 29, 2025 07:21:29 IST
Published: August 29, 2025 07:21:29 IST

Potholes claimed 2161 lives in 2023: सड़क परिवहन मंत्रालय ने गुरुवार को भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2023 रिपोर्ट जारी की, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त के अंत में इसे सार्वजनिक करने की निर्धारित समय सीमा से कुछ ही दिन पहले थी। रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में भारतीय सड़कों पर लगभग 1.73 लाख लोगों की जान गई। 2022 की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में लगभग 2.6% की बढ़ गई है। जबकि घायलों की संख्या  4.6 लाख से थोड़ी अधिक हो गई। 

दिल्ली में गड्ढों से हुई कई मौत

तेज गति से वाहन चलाना मौतों का मुख्य कारण बना हुआ है, जो कुल मौतों का 68% है, इसके बाद गलत दिशा में वाहन चलाना और लेन अनुशासनहीनता का स्थान है। गड्ढों से होने वाली मौतों में, उत्तर प्रदेश में आधे से ज़्यादा मौतें दर्ज की गईं, उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है। गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जो वार्षिक दुर्घटना रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है, ने अभी तक 2023 की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है। 
 

राजधानी में बढ़े मौतों के आंकड़े

सड़कों पर हुई कुल मौतों में लगभग 45% मौतें दोपहिया वाहन चालकों 77,539 की हुईं, उसके बाद पैदल यात्रियों 35,221 और कार या टैक्सी सवारों (21,496) की हुईं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट न पहनने के कारण 54,568 लोगों की जान गई, जबकि सीटबेल्ट न पहनने के कारण 16,025 कार दुर्घटनाएं हुईं। टक्करों में, पीछे से गाड़ी चलाने या पीछे से टक्कर मारने के कारण सबसे अधिक 36,804 मौतें हुईं, इसके बाद हिट एंड रन के कारण 31,209 मौतें हुईं। आमने-सामने की टक्करों के कारण 28,898 मौतें हुईं। 

 

