देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों ने ली हजारों की जान, गड्ढों में समा गई कई मासूम जिंदगियां…

Potholes claimed 2161 lives in 2023: सड़क परिवहन मंत्रालय ने गुरुवार को भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2023 रिपोर्ट जारी की, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त के अंत में इसे सार्वजनिक करने की निर्धारित समय सीमा से कुछ ही दिन पहले थी। रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में भारतीय सड़कों पर लगभग 1.73 लाख लोगों की जान गई। 2022 की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में लगभग 2.6% की बढ़ गई है। जबकि घायलों की संख्या 4.6 लाख से थोड़ी अधिक हो गई।

दिल्ली में गड्ढों से हुई कई मौत

तेज गति से वाहन चलाना मौतों का मुख्य कारण बना हुआ है, जो कुल मौतों का 68% है, इसके बाद गलत दिशा में वाहन चलाना और लेन अनुशासनहीनता का स्थान है। गड्ढों से होने वाली मौतों में, उत्तर प्रदेश में आधे से ज़्यादा मौतें दर्ज की गईं, उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है। गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जो वार्षिक दुर्घटना रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है, ने अभी तक 2023 की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है।

राजधानी में बढ़े मौतों के आंकड़े