Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण के बीच वर्क फ्रॉम होम की तैयारी, 50% कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दो मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों में 50 फीसदी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू करने का निर्देश दिया है. इनमें पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह शामिल हैं.

क्या है इस आदेश का मकसद?

अधिकारियों के मुताबिक, इस फैसले का मकसद सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाना है. बढ़ते एयर पॉल्यूशन को देखते हुए दोनों मंत्रियों ने यह कदम उठाया है. दिल्ली सरकार के विंटर एक्शन प्लान में भी 1 नवंबर से 50 फीसदी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान है. इसके तहत सभी प्रशासनिक सचिव और विभाग प्रमुख रोज ऑफिस आएंगे, जबकि एक समय में 50 फीसदी से ज्यादा कर्मचारी ऑफिस में मौजूद नहीं रहेंगे.

विंटर एक्शन प्लान क्या है?

विंटर एक्शन प्लान के मुताबिक, बाकी 50 फीसदी कर्मचारी घर से काम करेंगे. हालांकि, जरूरी और आपातकालीन सेवाओं को जारी रखने के लिए विभाग प्रमुख जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को ऑफिस बुला सकते हैं. वहीं, शुक्रवार सुबह दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई. शहर का AQI 403 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। हालांकि, दिन में बाद में वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार देखने को मिला.

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