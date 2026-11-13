Home > दिल्ली > Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण के बीच वर्क फ्रॉम होम की तैयारी, 50% कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश

Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण के बीच वर्क फ्रॉम होम की तैयारी, 50% कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश

Delhi WFH News: दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से लागू अपने विंटर एक्शन प्लान में भी 50 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का निर्देश शामिल किया है. जानें पूरी बात.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 13, 2026 10:57:01 PM IST

दिल्ली में प्रदूषण के चलते 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम
दिल्ली में प्रदूषण के चलते 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम


दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दो मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों में 50 फीसदी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू करने का निर्देश दिया है. इनमें पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह शामिल हैं.

क्या है इस आदेश का मकसद?

अधिकारियों के मुताबिक, इस फैसले का मकसद सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाना है. बढ़ते एयर पॉल्यूशन को देखते हुए दोनों मंत्रियों ने यह कदम उठाया है. दिल्ली सरकार के विंटर एक्शन प्लान में भी 1 नवंबर से 50 फीसदी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान है. इसके तहत सभी प्रशासनिक सचिव और विभाग प्रमुख रोज ऑफिस आएंगे, जबकि एक समय में 50 फीसदी से ज्यादा कर्मचारी ऑफिस में मौजूद नहीं रहेंगे.

विंटर एक्शन प्लान क्या है?

विंटर एक्शन प्लान के मुताबिक, बाकी 50 फीसदी कर्मचारी घर से काम करेंगे. हालांकि, जरूरी और आपातकालीन सेवाओं को जारी रखने के लिए विभाग प्रमुख जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को ऑफिस बुला सकते हैं. वहीं, शुक्रवार सुबह दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई. शहर का AQI 403 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। हालांकि, दिन में बाद में वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार देखने को मिला.

यह खबर भी पढ़ें: उत्तराखंड में बंद 12 राजकीय आईटीआई आगामी शैक्षिक सत्र से फिर होंगे संचालित, सरकार ने दिए निर्देश

यह खबर भी पढ़ें: प्यार की सजा मौत! इंटर-कास्ट रिलेशनशिप से नाराज पिता ने बेटी का घोंटा गला, परिवार रचता रहा झूठी कहानी

You Might Be Interested In

यह खबर भी पढ़ें: पत्नी की याद में खतरे में डाल दी 105 यात्रियों की जान! फ्लाइट में लिख दिया ‘हाईजैक’ का नोट, फिर जो हुआ चौंका देगा

यह खबर भी पढ़ें: गंदी तस्वीर के बदले ले रही थी खुफिया जानकारी, पाकिस्तानी हसीना के चक्कर में बुरा फंसे IAF ऑफिसर; होने लगा था वॉर

Tags: delhi air pollutiondelhi pollutionWork From Home
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बड़े और छोटे पर्दे पर निभाए गए राम के किरदार

November 5, 2026

‘रामायण’ के स्टारकास्ट की फीस

November 3, 2026

उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

November 2, 2026

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026
Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण के बीच वर्क फ्रॉम होम की तैयारी, 50% कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण के बीच वर्क फ्रॉम होम की तैयारी, 50% कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश
Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण के बीच वर्क फ्रॉम होम की तैयारी, 50% कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश
Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण के बीच वर्क फ्रॉम होम की तैयारी, 50% कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश
Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण के बीच वर्क फ्रॉम होम की तैयारी, 50% कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश
Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण के बीच वर्क फ्रॉम होम की तैयारी, 50% कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश