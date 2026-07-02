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Delhi Pollution: दिल्ली सरकार का विंटर प्लान तैयार, अलग होंगे 4 महीने, बदल जाएंगे ये नियम

दिल्ली में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का स्तर हर साल बढ़ जाता है. इस बार सरकार ने सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम के लिए विंटर एक्शन प्लान तैयार कर लिया है. इसके लिए 4 महीनों के लिए नियम लागू किए जाएंगे.

By: Deepika Pandey | Published: July 2, 2026 11:49:28 AM IST

दिल्ली प्रदूषण के नियम
दिल्ली प्रदूषण के नियम


Delhi Pollution Rules: सर्दियों के मौसम में दिल्ली का प्रदूषण बढ़ जाता है. कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 500 के पार पहुंच जाता है. नवंबर से फरवरी तक दिल्ली का प्रदूषण सुर्खियों में रहता है. इन चार महीनों में लोगों को सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है. सांस की बीमारी व दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोगों को बिना मास्क घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है. 

कब से कब तक के लिए लागू होंगे नियम

दिल्ली के प्रदूषण को लेकर राज्य सरकारें एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ती नजर आती हैं. कभी पराली को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो कभी दीवाली के पटाखे, कभी वाहनों का धुआं, तो कभी कुछ और समस्याएं प्रदूषण की वजह बताई जाती हैं. हालांकि समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका. अब दिल्ली सरकार ने इन सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए खास एक्शन प्लान तैयार किया है. दिल्ली सरकार की तरफ से 1 नवंबर से 28 फरवरी तक चार महीनों के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल प्लान तैयार किया गया है.

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बदले जाएंगे ये नियम

  • एक नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली से बाहर के बीएस-6 से नीचे के वाहनों की एंट्री बैन रहेगी. 
  • बाहरी वाहनों की नो एंट्री में सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को छूट मिलेगी. 
  • एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस के साथ ही जरूरी सेवाओं वाली बाहर की गाड़ियों पर रोकथाम नहीं रहेगी.
  • खुले में कचरा जलाने पर रोक रहेगी. अगर कोई खुले में कचरा जलाता पकड़ा जाता है, तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है.
  • जिन गाड़ियों के पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होगा, केवल उन गाड़ियों को ही दिल्ली के पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप पर ईंधन दिया जाएगा.
  • इन 4 महीनों में तोड़फोड़ और निर्माण गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी. जरूरी सरकारी परियोजनाओं  का काम जारी रहेगा. 
  • 3000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल वाले मॉल, होटल, दफ्तर और बिल्डिंग्स में एंटी स्मॉग गन लगाने का आदेश जारी किया गया होगा.
  • इसके अलावा 1000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल वाले निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स में मिस्ट सिस्टम लगाना जरूरी होगा.
  • गाड़ियों की पार्किंग फीस डबल की जाएगी. मेट्रो की पार्किंग में पैसे डबल नहीं किया जाएगा. 

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