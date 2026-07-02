Delhi Pollution: दिल्ली सरकार का विंटर प्लान तैयार, अलग होंगे 4 महीने, बदल जाएंगे ये नियम

Delhi Pollution Rules: सर्दियों के मौसम में दिल्ली का प्रदूषण बढ़ जाता है. कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 500 के पार पहुंच जाता है. नवंबर से फरवरी तक दिल्ली का प्रदूषण सुर्खियों में रहता है. इन चार महीनों में लोगों को सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है. सांस की बीमारी व दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोगों को बिना मास्क घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है.

कब से कब तक के लिए लागू होंगे नियम

दिल्ली के प्रदूषण को लेकर राज्य सरकारें एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ती नजर आती हैं. कभी पराली को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो कभी दीवाली के पटाखे, कभी वाहनों का धुआं, तो कभी कुछ और समस्याएं प्रदूषण की वजह बताई जाती हैं. हालांकि समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका. अब दिल्ली सरकार ने इन सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए खास एक्शन प्लान तैयार किया है. दिल्ली सरकार की तरफ से 1 नवंबर से 28 फरवरी तक चार महीनों के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल प्लान तैयार किया गया है.

बदले जाएंगे ये नियम