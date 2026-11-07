प्रदूषण बढ़ते ही दिल्ली सरकार सख्त, दूसरे राज्यों के इन वाहनों की 3 महीने तक नो एंट्री; बॉर्डर पर 250 कर्मियों की तैनाती

दिल्ली में हर साल 1 नवंबर से 31 जनवरी तक BS-VI से पुराने मानकों वाली दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर रोक लगाने की तैयारी है. हालांकि, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट मिलेगी. नियमों का पालन कराने के लिए शहर के प्रमुख बॉर्डर पर 250 कर्मियों की तैनाती की जा रही है. यह कदम बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है.

बीएस-6 वाहनों को नहीं होगी इजाजत

दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि वह हर साल 1 नवंबर से 31 जनवरी के बीच दूसरे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड BS-VI एमिशन स्टैंडर्ड से नीचे के वाहनों पर बैन लगाएगी. इससे पहले, सरकार ने इस साल इसी समय के लिए BS-VI एमिशन स्टैंडर्ड से नीचे के गैर-दिल्ली-रजिस्टर्ड मोटर वाहनों के चलने पर बैन लगाने की घोषणा की थी – जो आमतौर पर शहर के एयर पॉल्यूशन और क्वालिटी के सबसे खराब होने के लिए जाना जाता है. अपने विंटर एक्शन प्लान के तहत वाहनों से होने वाले एमिशन को सीमित करने और सड़कों पर धूल को रोकने के लिए. दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक पब्लिक नोटिफिकेशन में शनिवार को कहा गया, ‘हर साल, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक, दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS-IV और उससे नीचे के वाहनों को दिल्ली में चलने की इजाज़त नहीं होगी.’

250 स्टाफ बॉर्डर पर तैनात

1 नवंबर, 2026 से, कमर्शियल मालवाहक गाड़ियां, जिनमें बड़े मालवाहक गाड़ियां, मीडियम मालवाहक गाड़ियां और भारी मालवाहक गाड़ियां और BS-IV और उससे नीचे की बसें शामिल हैं. उन्हें दिल्ली में आने की इजाज़त नहीं होगी, इसमें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट और दूसरी सर्विस के तहत चलने वाली बसें भी शामिल हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने तय नियमों से बाहर की गाड़ियों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए, पूरे देश में ज़रूरी एंट्री पॉइंट, टोल प्लाज़ा और पहचाने गए पॉल्यूशन हॉटस्पॉट पर करीब 250 एनफोर्समेंट स्टाफ तैनात किए हैं. उन्होंने कहा कि डीएनडी, राजोकरी-एनएच 48, गाजीपुर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी, बदरपुर और अन्य प्रमुख टोल प्लाजा पर तैनाती की गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) या बिजली से चलने वाले वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है.

GRAP-3 की पाबंदियां लागू