Delhi Pollution: दशहरा पर है ये हाल तो कैसा होगा दिवाली का ‘आलम’, दिल्ली का AQI जानकर होने लगेगी घबराहट

Today Delhi AQI: एक तरफ दशहरे का जश्न और दूसरी तरफ प्रदूषण की बढ़ती समस्या. राजधानी में बुधवार सुबह इस सीज़न की पहली खराब एयर क्वालिटी रीडिंग दर्ज की गई, ऑफिशियल डेटा के मुताबिक सुबह 7.05 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 227 था. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के डेटा के अनुसार, एयर क्वालिटी बुधवार रात को खराब हो गई. यह गिरावट मंगलवार शाम को दशहरा सेलिब्रेशन के बाद हुई, जब शहर के कई हिस्सों में पुतले जलाए गए और पटाखे फोड़े गए, जिससे दुर्गा पूजा के त्योहारों से होने वाला एमिशन और बढ़ गया.

आखिर क्या है प्रदूषण का कारण

यह गिरावट तब भी आई जब NASA के सैटेलाइट ने 20 अक्टूबर तक तीन दिनों में पंजाब और हरियाणा में 182 खेतों में आग लगने की घटनाओं की गिनती की. 1 अक्टूबर से यह गिनती 397 है, जबकि पिछले सीज़न में इन्हीं तारीखों पर यह 523 थी. लेकिन, सैटेलाइट दोपहर करीब 1.30 बजे गुज़रता है, और अब ज़्यादातर पराली दिन में बाद में जलती है, इसलिए इसकी गिनती असली संख्या से बहुत कम है. इसलिए, कम गिनती का मतलब यह नहीं है कि कम पराली जल रही है.

यहां जानें AQI

CPCB के मुताबिक, 0-50 के AQI को अच्छा, 51-100 को संतोषजनक, 101-200 को मध्यम, 201-300 को खराब, 301-400 को बहुत खराब और 401-500 को गंभीर माना जाता है. दिल्ली में पिछली बार 12 और 13 जुलाई को खराब एयर क्वालिटी दर्ज की गई थी, जब AQI क्रम से 261 और 246 था. शहर के लिए CPCB का हर घंटे का AQI सुबह 7 बजे 227 था, जो मंगलवार शाम 4 बजे के बुलेटिन में 179 से 48 पॉइंट ज़्यादा था. यह सुबह 2 बजे 200, जो “खराब” कैटेगरी की लिमिट है, को पार कर गया और तब से किसी भी घंटे में इसमें कोई कमी नहीं आई है. अक्टूबर के ज़्यादातर समय एयर क्वालिटी मॉडरेट कैटेगरी में रही, 12 और 16 अक्टूबर को बारिश के बाद थोड़े सुधार को छोड़कर. 18 अक्टूबर को AQI 187, 19 अक्टूबर को 139 और 20 अक्टूबर को 179 था.

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दिल्ली के 59 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 56 के डेटा से पता चला कि दो स्टेशनों जहाँगीरपुरी और पूसा ने बहुत खराब एयर क्वालिटी रिकॉर्ड की, जहाँ AQI रीडिंग क्रमशः 308 और 314 थी. आनंद विहार समेत 16 स्टेशनों पर एयर क्वालिटी मॉडरेट कैटेगरी में रही. एयर क्वालिटी में गिरावट का कारण गिरता तापमान और हवा की स्पीड में बदलाव भी है, जो पॉल्यूटेंट के फैलाव पर असर डालते हैं और एटमॉस्फियर में उनके जमा होने में मदद करते हैं.