Delhi AQI Today: दिल्ली में प्रदूषण का महाविस्फोट! AQI 650 पार, जहरीली हवा ने बढ़ाई लोगों की टेंशन

Delhi AQI Today: इस समय देश की राजधानी का वो हाल है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा. प्रदूषण ने अब हर एक हद पार कर दी है और अब ये 600 पार पहुँच गया है. आपकी जानकारी और सावधानी के लिए बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन अब खतरनाक से भी खतरनाक लेवल पर पहुँच गया है. लेटेस्ट रियल-टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के मुताबिक, एवरेज AQI 669 (US स्टैंडर्ड) है, जो “खतरनाक” कैटेगरी में आता है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के डेटा के मुताबिक, राजधानी के कई इलाकों में हवा बहुत ज़्यादा ज़हरीली हो गई है जहां बाहर कदम रखना भी काफी मुश्किल है.

दिल्ली में हर तरफ धुंध ही धुंध

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ताजा CPCB की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की हवा में बारीक और नुकसानदायक पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन नॉर्मल लेवल से कई गुना ज़्यादा हो देखने को मिल रहा है. राजधानी में टेम्परेचर 20°C रिकॉर्ड किया गया, और पूरे इलाके में ज़बरदस्त स्मॉग छाया रहा. ह्यूमिडिटी 71% रही, जबकि हवा की स्पीड सिर्फ़ 3.6 km/h थी. हवा की धीमी स्पीड की वजह से, पॉल्यूटेंट एटमॉस्फियर से फैल नहीं पाए.

अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा, बेटी हर्षिता भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर

आखिर क्या है जहरीली हवा की असल वजह

केवल दिवाली पर जले पटाखे ही नहीं बल्कि खेतों में पराली जलाना पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है. जानकारी के अनुसार बुधवार को छह राज्यों में पराली जलाने की 874 घटनाएं सामने आई हैं. आंकड़ा जान प्रशासन भी हैरान है. बता दें कि इनमें से पंजाब में सबसे ज़्यादा 515 घटनाएं हुईं. उत्तर प्रदेश में भी 129 घटनाएं, हरियाणा में आठ, मध्य प्रदेश में 179, राजस्थान में 40 और उत्तराखंड में तीन घटनाएं रिकॉर्ड की गईं. इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की CREAMS लैबोरेटरी के मुताबिक, 15 सितंबर से 11 नवंबर के बीच छह राज्यों में पराली जलाने की कुल 10,466 घटनाएं रिकॉर्ड की गईं.

Bigg Boss Kashmiri Contestants: अकेले खेले, बेबाक खेले और छा गए! बिग बॉस में इन कश्मीरी कंटेस्टेंट्स का रहा जलवा; अब हर सीजन इनके बिना अधूरा