Home > दिल्ली > Delhi AQI Today: दिल्ली में प्रदूषण का महाविस्फोट! AQI 650 पार, जहरीली हवा ने बढ़ाई लोगों की टेंशन

Delhi AQI Today: दिल्ली में प्रदूषण का महाविस्फोट! AQI 650 पार, जहरीली हवा ने बढ़ाई लोगों की टेंशन

Delhi AQI Today: इस समय देश की राजधानी का वो हाल है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा. प्रदूषण ने अब हर एक हद पार कर दी है और अब ये 600 पार पहुँच गया है. आपकी जानकारी और सावधानी के लिए बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन अब खतरनाक से भी खतरनाक लेवल पर पहुँच गया है.

By: Heena Khan | Published: November 13, 2026 6:46:04 AM IST

Delhi AQI Today
Delhi AQI Today


Delhi AQI Today: इस समय देश की राजधानी का वो हाल है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा. प्रदूषण ने अब हर एक हद पार कर दी है और अब ये 600 पार पहुँच गया है. आपकी जानकारी और सावधानी के लिए बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन अब खतरनाक से भी खतरनाक लेवल पर पहुँच गया है. लेटेस्ट रियल-टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के मुताबिक, एवरेज AQI 669 (US स्टैंडर्ड) है, जो “खतरनाक” कैटेगरी में आता है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के डेटा के मुताबिक, राजधानी के कई इलाकों में हवा बहुत ज़्यादा ज़हरीली हो गई है जहां बाहर कदम रखना भी काफी मुश्किल है. 

दिल्ली में हर तरफ धुंध ही धुंध 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ताजा CPCB की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की हवा में बारीक और नुकसानदायक पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन नॉर्मल लेवल से कई गुना ज़्यादा हो देखने को मिल रहा है. राजधानी में टेम्परेचर 20°C रिकॉर्ड किया गया, और पूरे इलाके में ज़बरदस्त स्मॉग छाया रहा. ह्यूमिडिटी 71% रही, जबकि हवा की स्पीड सिर्फ़ 3.6 km/h थी. हवा की धीमी स्पीड की वजह से, पॉल्यूटेंट एटमॉस्फियर से फैल नहीं पाए.

You Might Be Interested In

अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा, बेटी हर्षिता भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर

आखिर क्या है जहरीली हवा की असल वजह 

केवल दिवाली पर जले पटाखे ही नहीं बल्कि खेतों में पराली जलाना पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है. जानकारी के अनुसार बुधवार को छह राज्यों में पराली जलाने की 874 घटनाएं सामने आई हैं. आंकड़ा जान प्रशासन भी हैरान है. बता दें कि इनमें से पंजाब में सबसे ज़्यादा 515 घटनाएं हुईं. उत्तर प्रदेश में भी 129 घटनाएं, हरियाणा में आठ, मध्य प्रदेश में 179, राजस्थान में 40 और उत्तराखंड में तीन घटनाएं रिकॉर्ड की गईं. इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की CREAMS लैबोरेटरी के मुताबिक, 15 सितंबर से 11 नवंबर के बीच छह राज्यों में पराली जलाने की कुल 10,466 घटनाएं रिकॉर्ड की गईं.

Bigg Boss Kashmiri Contestants: अकेले खेले, बेबाक खेले और छा गए! बिग बॉस में इन कश्मीरी कंटेस्टेंट्स का रहा जलवा; अब हर सीजन इनके बिना अधूरा

Tags: Delhi AQIdelhi pollution
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बड़े और छोटे पर्दे पर निभाए गए राम के किरदार

November 5, 2026

‘रामायण’ के स्टारकास्ट की फीस

November 3, 2026

उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

November 2, 2026

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026
Delhi AQI Today: दिल्ली में प्रदूषण का महाविस्फोट! AQI 650 पार, जहरीली हवा ने बढ़ाई लोगों की टेंशन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi AQI Today: दिल्ली में प्रदूषण का महाविस्फोट! AQI 650 पार, जहरीली हवा ने बढ़ाई लोगों की टेंशन
Delhi AQI Today: दिल्ली में प्रदूषण का महाविस्फोट! AQI 650 पार, जहरीली हवा ने बढ़ाई लोगों की टेंशन
Delhi AQI Today: दिल्ली में प्रदूषण का महाविस्फोट! AQI 650 पार, जहरीली हवा ने बढ़ाई लोगों की टेंशन
Delhi AQI Today: दिल्ली में प्रदूषण का महाविस्फोट! AQI 650 पार, जहरीली हवा ने बढ़ाई लोगों की टेंशन
Delhi AQI Today: दिल्ली में प्रदूषण का महाविस्फोट! AQI 650 पार, जहरीली हवा ने बढ़ाई लोगों की टेंशन