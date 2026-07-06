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Delhi: दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम, पाक समर्थित ‘शहजाद भट्टी नेटवर्क’ के 2 मॉड्यूल ध्वस्त, 6 गिरफ्तार

Delhi Latest News: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के दो अलग-अलग मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. इसके साथ ही गैंग के 6 खतरनाक गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है.

By: Hasnain Alam | Published: July 6, 2026 8:38:24 PM IST

दिल्ली में शहजाद भट्टी गैंग के 6 गुर्गे पकड़े गए
दिल्ली में शहजाद भट्टी गैंग के 6 गुर्गे पकड़े गए


Delhi News: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बहुत बड़े आतंकी और हथियार तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. पाकिस्तान में बैठे ‘शहजाद भट्टी नेटवर्क’ के दो अलग-अलग मॉड्यूल्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है. ​इस कार्रवाई में 6 खतरनाक गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से एक मॉड्यूल दिल्ली के पुलिस थानों या महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों पर पेट्रोल बम से हमला करने की फिराक में था, जबकि दूसरा मॉड्यूल पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी कर रहा था.

​यह पूरी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (NDR) के इंस्पेक्टर सुनील रजैन और इंस्पेक्टर धीरज की टीमों ने की. इस पूरे ऑपरेशन को ACP विवेक कुमार त्यागी की देखरेख और DCP प्रवीण त्रिपाठी के सीधे सुपरविजन में अंजाम दिया गया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है.

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​मॉड्यूल-1: दिल्ली में पेट्रोल बम से हमले की साजिश

जांच में सामने आया है कि पहला मॉड्यूल पूरी तरह से आतंकी हमले के लिए तैयार किया गया था.
​पाकिस्तानी हैंडलर: इस मॉड्यूल को पाकिस्तान में बैठा ISI हैंडलर ‘राणा हुनैन’ चला रहा था, जो कि शहजाद भट्टी का बेहद करीबी है.
​साजिश: इस मॉड्यूल का काम दिल्ली के किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान या पुलिस स्थापना (Police Establishment) पर पेट्रोल बम से हमला करना था.
​गिरफ्तारी और बरामदगी: पुलिस ने विजय घाट इलाके से जाल बिछाकर दो आरोपियों को दबोचा. इनके पास से 3 पेट्रोल बम (मोलोटोव कॉकटेल), एक चोरी की मोटरसाइकिल और ₹2000 कैश बरामद हुए. इनके फोन से पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ चैट, वीडियो और तस्वीरें भी मिली हैं.

​कौन हैं मॉड्यूल-1 के आरोपी?

​दानिश उर्फ चांद मियां (24 वर्ष): मुजफ्फरनगर (यूपी) का रहने वाला दानिश अप्रैल 2026 में सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर राणा हुनैन के संपर्क में आया था. उसे दिल्ली में रेकी करने और हमला करने के बदले 20,000 रुपये देने का वादा किया गया था.
​सलमान (20 वर्ष): यह भी मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और दानिश का दोस्त है. इसे हमले का वीडियो बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी ताकि पाकिस्तान में बैठे आकाओं को सबूत भेजा जा सके. इसे भी 20,000 रुपये मिलने वाले थे.

​मॉड्यूल-2: सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी

दूसरा मॉड्यूल भारत के खिलाफ एक और खतरनाक साजिश में लगा था- क्रॉस-बॉर्डर आर्म्स स्मगलिंग.
​पाकिस्तानी हैंडलर: इसे पाकिस्तान का ISI हैंडलर ‘हसन गुज्जर’ (शहजाद भट्टी का सहयोगी) ऑपरेट कर रहा था.
​साजिश: यह मॉड्यूल पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में गिराए गए अत्याधुनिक हथियारों को रिसीव करता था. इन हथियारों को बेचकर जो पैसा मिलता था, उसका इस्तेमाल भारत में आतंकी और आपराधिक गतिविधियों की फंडिंग (Terror Funding) के लिए किया जा रहा था.
​गिरफ्तारी और बरामदगी: इस मॉड्यूल के 3 आरोपियों को दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 3 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस मिले. वहीं, चौथे आरोपी को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार किया गया. इनके पास से हुंडई वरना और फोर्ड इकोस्पोर्ट गाड़ियां भी जब्त की गई हैं.

​कौन हैं मॉड्यूल-2 के आरोपी?

​तैयब (27 वर्ष), निवासी- शाहीन बाग, दिल्ली: यह मुख्य कड़ी था जो हसन गुज्जर के संपर्क में था. इसी के इशारे पर हथियारों की डील हो रही थी.
​जुबैर खान (24 वर्ष), निवासी- मोदीनगर, गाजियाबाद: यह तैयब का दोस्त है. यह खुद अमृतसर गया और हथियारों की खेप लेकर दिल्ली आया.
​अली फजल (26 वर्ष), निवासी- मेरठ, यूपी: यह तैयब का साला है. इसे यूपी और दिल्ली में हथियारों को आगे बेचने (सप्लाई करने) का काम सौंपा गया था. इस पर 2025 में भी यूपी में आकाओं के इशारे पर आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हो चुका है.
​मलकियत सिंह (36 वर्ष), निवासी- अमृतसर, पंजाब: यह इस चेन का सबसे अहम हिस्सा था. पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए जो हथियार गिरते थे, उन्हें बॉर्डर पर मलकियत सिंह ही रिसीव करता था और आगे सप्लाई करता था.

Tags: delhi newsDelhi Police
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