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तरक्की नहीं, डिमोशन चाहिए! दिल्ली पुलिस के SI ने खुद रखी ये डिमांड, वजह सुन अधिकारियों के उड़ गए होश

Delhi Police: नौकरी करते वक्त हर कोई चाहता है कि उसे प्रमोशन मिल जाए, जिससे उसकी सैलरी और जीवन में थोड़ा और सुधार आए. लेकिन दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने डिमोशन की मांग कर सबको चौंका दिया. वजह जान आप हो जाएंगे हैरान.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 10, 2026 2:10:38 PM IST

दिल्ली पुलिस के एसआई ने डिमोशन की डिमांड की
दिल्ली पुलिस के एसआई ने डिमोशन की डिमांड की


सोचिए अगर आप कहीं जॉब कर रहे हों और आपको प्रमोशन मिल जाए या अप्रेजल हो जाए, तो खुशी का ठिकाना नहीं होता. लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जहां व्यक्ति ने डिमोशन की मांग की. जी हां, आपने सही सुना दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने कहा कि उसे कॉन्स्टेबल बना दिया जाए. इसके पीछे की वजह सुन अधिकारियों के होश उड़ गए.  जानिए पूरा मामला. 

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली पुलिस में एसआई (सब इंस्पेक्टर) के पद पर तैनात मनीष कुमार ने प्रशासन के सामने अपने डिमोशन की मांग रखी. इसके बाद अधिकारियों को भी लगा ये कैसी डिमांड. इसकी मांग करते हुए मनीष कुमार ने कहा कि उन्हें वापस कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात कर दिया जाए. और इसके पीछे का तर्क हैरान करने वाला है. सब इंस्पेक्टर ने बताया कि वह अपने जीवन में और आगे बढ़ना चाहता है, जिसके लिए उसे पढ़ाई करने की जरूरत है. अगर उसका डिमोशन हो जाएगा, तो वह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई में और ज्यादा ध्यान लगा पाएगा और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकने में कामयाब हो सकेगा.  

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काम के बोझ के कारण रखी ऐसी मांग

एसआई मनीष कुमार का कहना था कि जबसे उनका सब इंस्पेक्टर के तौर पर प्रमोशन हुआ है. उनके ऊपर काम का बोझ ज्यादा आ गया, जिस वजह से वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने बताया कि एसआई बनने के बाद उन्हें केसों की जांच-पड़ताल, रिपोर्ट तैयार करने से लेकर कोर्ट की ड्यूटी करने, कानून-व्यवस्था संभालने जैसे आदि कार्यों में उनका ज्यादातर समय चला जाता है. इस वजह से वह बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं. 

क्या हुई कार्रवाई?

मनीष कुमार के आवेदन को देखते ही अधिकारी चौंक गए थे. अतिरिक्त DCP संदीप लांबा ने मामले को गहनता से समझा और मनीष कुमार को वापस से कॉन्स्टेबल बना दिया है. यानी कि वह अब अपनी आगे की पढ़ाई पर भी ध्यान दे पाएंगे. इस खबर ने इंटरनेट की दुनिया में हलचल मचा दी है. 

Tags: delhi newsDelhi Police
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