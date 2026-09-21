Delhi Police Recruitment 2026: दौड़ते-दौड़ते अचानक बिगड़ी तबीयत, 3 राउंड बाद बेहोश हुआ सौरव; अस्पताल में मौत

Delhi Police Recruitment 2026: दिल्ली के DPA वज़ीराबाद में सोमवार 21 सितंबर 2026 को दिल्ली पुलिस भर्ती के लिए फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट (PEMT) में हिस्सा लेते समय बेहोश होने से एक 23 साल के कैंडिडेट की मौत हो गई. मरने वाला सौरव कुमार, लच्छी सिंह का बेटा था, जो सलामतपुर के नेता नगर गांव का रहने वाला था, और उसका पोस्ट ऑफिस उत्तर प्रदेश के अनूपशहर में था.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, कुमार सुबह करीब 9.09 बजे रेस इवेंट में हिस्सा ले रहा था और उसने पहले तीन राउंड सफलतापूर्वक पूरे कर लिए थे. तीसरे राउंड के बाद, उसे शारीरिक परेशानी हुई और वह ट्रैक के किनारे चला गया, जहां दूसरे कैंडिडेट पहले से बैठे थे. इसके बाद वह बेहोश हो गया.

एम्बुलेंस तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया

वेन्यू पर मौजूद ग्राउंड स्टाफ ने उसे देखा और तुरंत एम्बुलेंस और डॉक्टरों को बुलाया. एम्बुलेंस, जो पहले से ही ग्राउंड पर खड़ी थी, तुरंत मौके पर पहुंच गई. पैरामेडिक्स ने कुमार का CPCR किया, जिसके बाद उसे सबसे पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

PTI ने बताया कि PEMT दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया के तहत हो रहा था. पिछले हफ़्ते, मेरठ में उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स भर्ती के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के दौरान एक और कैंडिडेट की मौत हो गई.

कहां हो रहे थे टेस्ट?

टेस्ट सिविल लाइंस के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में हो रहे थे. पुलिस ने कहा कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए 1,017 कैंडिडेट शामिल हुए थे. परीक्षा के दौरान, कई कैंडिडेट ने सेहत से जुड़ी दिक्कतें बताईं.

पुलिस के मुताबिक, टेस्ट के दौरान 11 कैंडिडेट ने तबीयत खराब होने की शिकायत की. उन्हें इलाज के लिए मेरठ के मेडिकल कॉलेज ले जाने से पहले वहीं पर फर्स्ट एड दिया गया.