Home > दिल्ली > पुलिस फ्लैट में घुसी और विदेशी महिला ने लगा दी चौथी मंजिल से छलांग; फिर जो हुआ…, हैरान कर देगी वजह

पुलिस फ्लैट में घुसी और विदेशी महिला ने लगा दी चौथी मंजिल से छलांग; फिर जो हुआ…, हैरान कर देगी वजह

Delhi News: दिल्ली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. स्वरूप नगर इलाके में दिल्ली पुलिस ड्रग्स मामले की जांच कर रही थी. इसी दौरान एक अफ्रीकी महिला ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसमें उसकी मौत हो गई. जानिए पूरा मामला.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 12, 2026 10:15:59 AM IST

दिल्ली पुलिस फ्लैट में घुसी और विदेशी महिला ने लगा दी चौथी मंजिल से छलांग
दिल्ली पुलिस फ्लैट में घुसी और विदेशी महिला ने लगा दी चौथी मंजिल से छलांग


दिल्ली पुलिस को स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में स्थित एक फ्लैट में ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी मिली. इसी सिलसिले में पुलिस इलाके में जांच कर रही थी. उसी वक्त पुलिस की मौजूदगी मे एक सनसनीखेज वारदात हुई. एक फ्लैट के चौथी मंजिल पर रह रही महिला ने जैसे ही पुलिस को देखा, बालकनी से छलांग लगा दी. उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

दिल्ली पुलिस को क्या जानकारी मिली थी?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, बुराड़ी थाने में दर्ज एक ड्रग्स (NDPS एक्ट) मामले की जांच के दौरान आरोपी फ्रैंक डैशमंड को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस को पूछताछ में ड्रग्स सप्लाई से जुड़े कुछ अहम जानकारी मिली थी. इसी आधार पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की एंटी नारकोटिक्स स्क्वॉड स्वरूप नगर स्थित एक फ्लैट में छापेमारी करने पहुंची. आपको बता दें कि यह फ्लैट एमसीडी स्कूल के पास एक इमारत में स्थित था. छापेमारी के दौरान पुलिस ने रोमियो उर्फ स्काई नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. पुलिस का दावा है कि उसके पास से करीब 30 ग्राम एमडीएमए (MDMA) और 1.5 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है. 

पुलिस को देखते ही महिला ने लगाई छलांग

जब दिल्ली पुलिस को स्वरूप नगर स्थित एक फ्लैट में ड्रग्स गतिविधियों की जानकारी मिली, तो छापेमारी शुरू की. जांच में पता चला कि फ्लैट के तीसरे-चौथे मंजिल पर कई अफ्रीकी मूल के लोग रहे रहे हैं, जहां से ये अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं. चौथी मंजिल के एक फ्लैट में स्टेला पायस नाम की महिला रहती थी. पुलिस के मुताबिक जैसे ही टीम फ्लैट के अंदर घुसी, महिला ने बालकनी से छलांग दी. उसे आनन फानन में बुराड़ी अस्पताल ले जाया गया. गंभीर रूप से घायल होने के कारण डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

मिले कई रासायनिक तत्व

दिल्ली पुलिस ने मृत महिला के फ्लैट की जांच की. उसी मंजिल पर रहने वाले एक अन्य अफ्रीकी नागरिक मार्टिन एरॉन के कब्जे से एक चाबी मिली. इस चाबी से स्टेला पायस के फ्लैट के एक बंद कमरे को खोला गया. छापेमारी में कमरे के अंदर से केमिकल, बीकर, पाइप, बोरे, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन और अन्य उपकरण मिले. पुलिस को शक है कि इस जगह का ड्रग्स निर्माण या कच्चे माल के भंडारण के लिए किया जा रहा था.

जांच की जा रही है

कमरे से मिले सामनों को पुलिस ने सील कर दिया है और उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है. पुलिस की छापेमारी के दौरान फ्लैट से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले संदिग्ध रसायन और उपकरण बरामद किए गए. अधिकारियों के मुताबिक, मौके से 192 ग्राम एमडीएमए (MDMA), करीब 100 लीटर संदिग्ध केमिकल, 10 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 15.5 लीटर हाइपोफॉस्फोरस एसिड जब्त किया गया.

इसके अलावा 35.5 किलोग्राम सफेद पाउडर, 21 किलोग्राम काले दानेदार पदार्थ और 4.1 किलोग्राम काला तरल पदार्थ भी मिला. पुलिस ने ड्रग्स तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण भी बरामद किए हैं, जिनमें हीटिंग मैंटल, फ्लास्क, डिस्टिलेशन यूनिट, वजन मापने की मशीनें, प्लास्टिक ड्रम, स्टील टब, पाइप, बड़ा स्टोव और गैस सिलेंडर शामिल हैं. पुलिस का मानना है कि बरामद सामान का इस्तेमाल कथित तौर पर नशीले पदार्थों के निर्माण में किया जा सकता था. हालांकि मामले की गहनता से जांच जारी है. और इसमें किन लोगों का हाथ है उन्हें खोजा जा रहा है. 

यह खबर भी पढ़ें: सुरक्षा में चूक या साजिश? जिस ट्रेन में थे मोहन भागवत, उस पर हुआ पथराव; टला बड़ा हादसा

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Tags: delhi news
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