दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, दिल्ली पुलिस की कमान अब अनुराग कुमार के हाथों में, रिटायरमेंट से पहले हटाए गए सतीश गोलचा

Delhi Police Commissioner: राष्ट्रीय राजधानी की कानून-व्यवस्था संभालने वाली दिल्ली पुलिस के शीर्ष पद पर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जारी आदेश में दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को हटाकर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया. इस फैसले को राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस प्रशासन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

एक दिन में बदली जिम्मेदारी

अनुराग कुमार हाल तक इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने गुरुवार को उन्हें आईबी से हटाकर उनके मूल कैडर एजीएमयूटी में वापस भेजने का फैसला किया था. इसके महज एक दिन बाद ही उन्हें दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई. सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया जाता है. यह नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक जारी रहेगी.

दिल्ली पुलिस से ही शुरू हुआ था अनुराग कुमार का सफर

अनुराग कुमार का पुलिस करियर दिल्ली पुलिस से ही शुरू हुआ था. उन्होंने राजधानी के कई जिलों में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (डीसीपी) के रूप में सेवाएं दी हैं. कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस प्रशासन का उन्हें लंबा अनुभव है. दिल्ली पुलिस में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाने के बाद वह इंटेलिजेंस ब्यूरो में चले गए थे. आईबी में कार्यकाल के दौरान अनुराग कुमार ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. अपने अनुभव और कार्यशैली के दम पर वह स्पेशल डायरेक्टर के पद तक पहुंचे. खुफिया तंत्र में लंबे समय तक काम करने के बाद अब उन्हें फिर से दिल्ली पुलिस में नेतृत्व की भूमिका सौंपी गई है.

समय से पहले हटाए गए सतीश गोलचा

वहीं सतीश गोलचा 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे. सरकार के आदेश के अनुसार, अनुराग कुमार के कार्यभार संभालते ही सतीश गोलचा को आगे की नियुक्ति के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल के पास रिपोर्ट करना होगा. जानकारी के मुताबिक सतीश गोलचा का सेवानिवृत्ति कार्यकाल अप्रैल 2027 तक था. हालांकि रिटायरमेंट से पहले ही उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया है. इस फैसले ने प्रशासनिक हलकों में कई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. दिल्ली पुलिस देश की सबसे महत्वपूर्ण पुलिस इकाइयों में से एक मानी जाती है. संसद, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेशी दूतावासों और कई संवेदनशील संस्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दिल्ली पुलिस पर होती है. ऐसे में नए कमिश्नर अनुराग कुमार के सामने कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दे होंगे.