Home > क्राइम > जन्मदिन पर बधाई नहीं देने से नाराज थी पत्नी, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने गोली मारकर की थी हत्या; अब खुद भी मौत को लगाया गले

जन्मदिन पर बधाई नहीं देने से नाराज थी पत्नी, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने गोली मारकर की थी हत्या; अब खुद भी मौत को लगाया गले

Delhi Police Constable: दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल मनीष भाटी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. अब उनका शव एक पार्क में मिला है. बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर अपनी जान दे दी है.

By: Sohail Rahman | Published: July 14, 2026 9:02:16 PM IST

दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल मनीष भाटी का पार्क में मिला शव
दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल मनीष भाटी का पार्क में मिला शव


Delhi Crime: दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल मनीष भाटी ने आत्महत्या कर ली है. उन पर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था और वे फरार चल रहे थे. जानकारी सामने आ रही है कि उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है. मंगलवार शाम पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार के पास एक पार्क में उनका शव मिला. पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में अपनी पत्नी की कथित हत्या के बाद से वे फरार थे. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या उसके जन्मदिन पर कर दी थी. बताया जा रहा है कि मनीष और उनकी पत्नी प्रियंका के बीच सड़क पर ही तीखी बहस हुई थी. बताया जा रहा है कि प्रियंका इस बात से नाराज थीं कि उनके पति ने उन्हें जन्मदिन पर बधाई नहीं दी थी. इसी बात को लेकर बहस शुरू हुई और बाद में गोलीबारी हुई.

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पुलिस का क्या कहना है?

पुलिस के मुताबिक, घर पर बहस के बाद प्रियंका और उनके पति सोमवार सुबह जल्दी न्यू विनोद नगर स्थित अपने घर से टू-व्हीलर पर एक साथ निकले थे. उन्होंने अपनी पत्नी की छाती में गोली मारी और उसे सड़क किनारे खून से लथपथ हालत में छोड़कर मौके से भाग गए. इसके बाद उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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मृतका के परिवार ने क्या दावा किया?

मृतका के परिवार का दावा है कि प्रियंका के जन्मदिन पर सुबह 3 बजे दोनों एक साथ घर से निकले थे. प्रियंका के भाई राहुल के अनुसार, रास्ते में उनके बीच बहस हुई, जिसके बाद कान्सटेबल ने कथित तौर पर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के पास अपनी पत्नी को गोली मार दी. इसके बाद वह उसे गंभीर रूप से घायल हालत में छोड़कर भाग गया. पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें दोनों अपनी बाइक रोककर बहस करते हुए दिख रहे हैं.

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