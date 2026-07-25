जंतर मंतर पर अब नहीं मिलेगी एंट्री! किले में तब्दील हुआ धरना स्थल; क्या कुछ बड़ा होने वाला है!

Delhi Jantar Mantar Security: क्या कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन लंबा खिंचने वाला है? क्या किसान आंदोलन की तरह सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या दिल्ली पुलिस आंदोलन के मद्देनजर लंबी कार्ययोजना बनाने में जुटी है? ये सवालों आम लोगों के साथ-साथ बुद्धिजीवी वर्ग के जेहन में भी दौड़ रहा है. सूत्रों के मुताबिक, राजधानी के जंतर मंतर के नजदीक दिल्ली पुलिस ने 6 लेयर का सुरक्षा घेरा तैयार किया है.ऐसे में आने वाले दिनों में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शिरकत करना आसान नहीं होगा. माना जा रहा है कि अगर आंदोलन/धरना-प्रदर्शन लंबा खिंचता है तो भी यहां पर हर किसी के लिए आना आसान नहीं होगा.

10 फ़ीट लंबे बैरिकेटिंग से तैयार किया सुरक्षा घेरा

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, संसद मार्च के बाद से जंतर-मंतर पर माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस लगातार बल प्रयोग की चेतावनी दे रही है. ऐसे में दिल्ली पुलिस की ओर से जंतर-मंतर के बाहर करीब 10 फीट ऊंची बैरिकेडिंग लगाकर पूरे इलाके को घेर दिया गया है. हालांकि, अब प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग के दोनों ओर डटे हुए हैं.

दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर की किले बंदी की

योजना के तहत दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग और जयसिंह मार्ग पर फिक्स बैरिकेडिंग की है. 20 जुलाई को दिल्ली के संसद मार्च को लेकर हुए हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने यह फैसला लिया. बताया जा रहा है कि CJP प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर तक सीमित करने की कोशिश की जा रही है. इसके लिए लोहे की रॉड, सरिया और वेल्डिंग से जमीन पर बैरिकेड को फिक्स किया गया है. इसका एक वीडियो भी सामने आया है.

बनाई गई 10 फीट ऊंची बैरिकेडिंग

यहां पर बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई, 2026 को संसद सत्र और ‘चलो संसद’ मार्च के आह्वान के मद्देनजर जंतर-मंतर पर भारी भीड़ और सुरक्षा कारणों से करीब 10 फीट ऊंची मजबूत बैरिकेडिंग की थी, यह अब भी बरकरार है. फिलहाल नई दिल्ली जिले में धारा 163 बीएनएसएस (धारा 144) लागू की गई है. यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को तैनात किया गया है. धारा 163 के तहत नई दिल्ली क्षेत्र में पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने और प्रदर्शन मार्च पर पाबंदी है.

वर्दी में ही नजर आएंगे पुलिसकर्मी

यहां पर बता दें कि सीजेपी के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों द्वारा लाठीचार्ज के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किया है कि जंतर-मंतर पर तैनात सभी पुलिसकर्मी केवल यूनिफाॅर्म में ही ड्यूटी करेंगे, सादे कपड़ों में नहीं.

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