Delhi Places Booking Fees: रामलीला मैदान समेत दिल्ली की इन 3 जगहों पर बुकिंग के लिए कितनी होगी फीस, नियम-शर्तें भी जान लीजिए

Delhi Places Booking Fees: बोट क्लब के बाद देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर को भी विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगह की सूची से हटा दिया गया है. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने 3 विकल्प (रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली में CBD ग्राउंड) दिए हैं. जानकारों की मानें तो इन जगहों के साथ अपनी चुनौतियां भी हैं, जैसे सत्ता के केंद्र से दूरी, बुकिंग का खर्च, फुटफाल की कमी और त्योहारों के मौसम में जगह के लिए होड़.

रामलीला मैदान सेंट्रल दिल्ली के सबसे करीब है. यहां पर किसी भी तरह के आयोजन के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है. यहां पर मौसमी कार्यक्रमों के लिए पहले से ही काफी मांग रहती है. नवरात्र के दौरान तो खासतौर से पहले से ही बुकिंग रहती है. रामलीला का आयोजन भी यहां पर होता है. वहीं, CBD ग्राउंड की बात करें तो यह रिहायशी और कॉमर्शियल इलाकों से घिरा हुआ है, जबकि बुराड़ी ग्राउंड राजधानी के बाहरी इलाके में है.

ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या वहां होने वाले प्रदर्शनों से जंतर-मंतर की तरह ही जनता और नेताओं का ध्यान खींचा जा सकेगा. अभी भी आपको मैदान में रामलीला और शादी के टेंट मिल जाएंगे. जानकारों का मानना है कि यहां यानी जंतर मंतर पर लोगों के इकट्ठा होने और सरकार के सामने अपनी मांगें रखने के लिए एक खुली जगह है. सत्ता के केंद्र के पास हजारों लोग जमा हो सकते हैं. जिस तरह से वाशिंगटन में लोग कैपिटल हिल के ठीक बाहर इकट्ठा हो सकते हैं. ऐसे में हम लोगों को दूर क्यों कर रहे हैं?

रामलीला मैदान: सबसे पास, लेकिन महंगा

जंतर-मंतर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर रामलीला मैदान भी है. यहां पर भारी संख्या में लोग जमा सकते हैं. रामलीला मैदान तय की गई तीनों जगहों में से लुटियंस दिल्ली के सबसे करीब है. पूर्व में भी यहां राजनीतिक रैलियां और जन-आंदोलन होते रहे हैं. इसका स्याह पहलू यह है कि यहां पर जगह मिलना महंगा है और त्योहारों के मौसम में इसकी उपलब्धता बहुत कम होती है. यहां बुकिंग के लिए आयोजनकर्ताओं प्रतिदिन के हिसाब से 50,000 रुपये देने पड़ते हैं.

50,000 रुपये प्रतिदिन है फीस

दिल्ली नगर निगम (MCD) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 12 एकड़ की इस जगह को बुक करने का खर्च 50,000 रुपये प्रति दिन है देना पड़ता है. इसके साथ ही 55,000 रुपये की सिक्युरिटी डिपॉजिट भी देनी होती है जो बाद में वापस मिल जाती है. आवेदन करने वालों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) भी लेना होता है. यहां आने पर आपको पता चलेगा कि रामलीला मैदान का आधा हिस्सा भारी गाड़ियों की पार्किंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है और बाकी आधा हिस्सा बुकिंग के लिए खुला है. हम रामलीला मैदान का कोई छोटा हिस्सा या कुछ भाग बुक करने की सुविधा नहीं देते हैं. ऐसे में लोग सिर्फ़ पूरा मैदान ही बुक कर सकते हैं.

बुकिंग होती है जबरदस्त

इसे बुक करने की शर्त छोटे समूहों के लिए मुश्किल हो सकती है जिन्हें इतनी बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं होती. जंतर-मंतर पर पेड़ों वाली जगह के उलट इस खुले मैदान में छाया भी कम है, जिससे गर्मी के मौसम में लंबे समय तक प्रदर्शन करना मुश्किल हो सकता है. इस जगह की पहले से ही काफी मांग है. MCD के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2024 और सितंबर 2026 के बीच इसे 27 बार बुक किया गया था. रामलीला के कार्यक्रमों और मेलों की तैयारियों के कारण, त्योहारों के मौसम में खाली स्लॉट मिलना और भी मुश्किल हो सकता है.

CBD ग्राउंड: चारों तरफ भीड़-भाड़

पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में 12 एकड़ में फैला CBD ग्राउंड दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के देखरेख में है. शादियों और अन्य बड़े कार्यक्रमों के लिए मशहूर यह जगह घनी आबादी वाले रिहायशी और कमर्शियल इलाकों के बीच स्थित है, जिससे ट्रैफिक मैनेजमेंट और आस-पास के इलाकों पर प्रदर्शनों के असर को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं. ईस्ट दिल्ली RWA जॉइंट फ्रंट के हेड BS वोहरा ने कहा कि आस-पास की इमारतों और लोकल ट्रैफ़िक में रुकावट की संभावना के कारण यह मैदान विरोध प्रदर्शन के लिए सही नहीं रहेगा. उन्होंने कहा कि ऐसी जगह पर विरोध प्रदर्शन की जगह कैसे बनाई जा सकती है? पास में एक होटल और दो मॉल हैं, दर्जनों शादी के वेन्यू और कई रिहायशी इलाके हैं. बीच में थोड़ी खुली जगह है, लेकिन वहां विरोध प्रदर्शन कैसे हो सकते हैं?

कितनी होती है बुकिंग

पूर्वी दिल्ली (शाहदरा/कड़कड़डूमा) स्थित सीबीडी ग्राउंड (CBD Ground) की बुकिंग फीस उसके उपयोग के प्रकार पर निर्भर करती है. विरोध-प्रदर्शन या रैलियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के अंतर्गत आने वाले सीबीडी ग्राउंड में लगभग 3,000 वर्ग मीटर के प्लॉट को बुक करने का शुल्क 1,87,000 प्रति प्रतिदिन है. इस राशि में 95,000 रुपये का सिक्योरिटी चार्ज (जमानत राशि) भी शामिल है. वहीं, शादियों और अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए इस मैदान में शादियों या बड़े सांस्कृतिक उत्सवों जैसे आयोजनों के लिए बुकिंग शुल्क सामान्यतः 1,00,000 से 3,00,000 रुपये प्रति दिन के बीच है.

बुराड़ी ग्राउंड: बहुत दूर

तीनों जगहों में सबसे बड़ा बुराड़ी ग्राउंड का ग्राउंड है, जिसे निरंकारी ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है. उत्तर-पश्चिम दिल्ली में लगभग 50 एकड़ में फैला है. यह जंतर-मंतर से लगभग 18 किमी दूर है और इसके आस-पास का इलाका राजधानी के मुख्य प्रशासनिक ज़िले से काफी दूर है. इसका आकार बड़ी सभाओं के लिए जगह देता है, लेकिन इसकी लोकेशन एक अलग चिंता पैदा करती है.

• घंटे के आधार पर बुकिंग (स्पोर्ट्स टर्फ/बॉक्स क्रिकेट): 200 से 800 रुपये प्रति घंटा. (जैसे स्थानीय टर्फ सोमवार से शुक्रवार के लिए लगभग 800 रुपये प्रति घंटा चार्ज करते हैं.

• फुटबॉल ग्राउंड बुकिंग: 500 से 1,500 रुपये प्रति घंटा.

• टूर्नामेंट या इवेंट बुकिंग: 2,000 से 10,000 रुपये प्रति दिन (स्थानीय निजी मैदानों के लिए).