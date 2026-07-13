1 अगस्त से ‘Pink Saheli Smart Card’ के बिना दिल्ली में बंद हो जाएगी फ्री बस यात्रा, जानें कैसे और कहां बनवाएं कार्ड?

Pink Saheli Smart Card Centre List: दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है. दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 अगस्त से डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जिनके पास ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ होगा. ऐसे में जिन महिलाओं ने अभी तक यह कार्ड नहीं बनवाया है, उनके पास अब बहुत कम समय बचा है.

दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के मुताबिक, अब तक करीब 15 लाख महिलाएं पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवा चुकी हैं. बाकी महिलाओं को जल्द से जल्द कार्ड बनवाने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से डीटीसी बसों में विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है.

क्या है Pink Saheli Smart Card?

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिल्ली सरकार की एक विशेष सुविधा है, जिसके जरिए महिलाओं को डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा. यह कार्ड पूरी तरह मुफ्त बनाया जा रहा है और इसके लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा.इतना ही नहीं, इस स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज कराने के बाद दिल्ली मेट्रो में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा.

कार्ड बनवाने के लिए क्या चाहिए?

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं को केवल:

दिल्ली का निवासी होना जरूरी है.

आधार कार्ड.

मोबाइल नंबर.

इन दस्तावेजों के साथ नजदीकी सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और कार्ड प्राप्त किया जा सकता है.

दिल्ली में कहां बन रहा है Pink Saheli Smart Card?

दिल्ली सरकार और डीटीसी ने राजधानी में 50 केंद्र बनाए हैं, जहां महिलाएं जाकर आसानी से कार्ड बनवा सकती हैं.

50 सेंटर्स की पूरी लिस्ट (Pink Saheli Smart Card Centre List)

1. उपायुक्त कार्यालय (Deputy Commissioner Office), सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट

2. उपायुक्त कार्यालय, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट

3. उपायुक्त कार्यालय, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट

4. उपायुक्त कार्यालय, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट

5. उपायुक्त कार्यालय, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट

6. उपायुक्त कार्यालय, साउथ डिस्ट्रिक्ट

7. उपायुक्त कार्यालय, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट

8. उपायुक्त कार्यालय, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट

9. उपायुक्त कार्यालय, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट

10. उपायुक्त कार्यालय, ओल्ड दिल्ली डिस्ट्रिक्ट

11. उपायुक्त कार्यालय, सेंट्रल नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट

12. उपायुक्त कार्यालय, आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट

13. एसडीएम कार्यालय (Office of the SDM), दिल्ली कैंट

14. एसडीएम कार्यालय, आदर्श नगर

15. एसडीएम कार्यालय, यमुना विहार

16. एसडीएम कार्यालय, किराड़ी और नांगलोई जाट

17. एसडीएम कार्यालय, महरौली

18. एसडीएम कार्यालय, द्वारका

19. एसडीएम कार्यालय, बदरपुर

20. एसडीएम कार्यालय, बवाना

21. दिल्ली परिवहन निगम (DTC), बंदा बहादुर मार्ग (BBM) डिपो

22. डीटीसी बुराड़ी डिपो, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास (बुराड़ी)

23. डीटीसी उत्तम नगर पास सेक्शन

24. डीटीसी नेहरू प्लेस पास सेक्शन

25. डीटीसी शादीपुर पास सेक्शन

26. डीटीसी सिंधिया हाउस पास सेक्शन

27. डीटीसी कश्मीरी गेट पास सेक्शन

28. डीटीसी दिचॉंव कलां (Dichonkalan) पास सेक्शन

29. डीटीसी नंद नगरी पास सेक्शन

30. डीटीसी वजीरपुर पास सेक्शन

31. डीटीसी पीरागढ़ी पास सेक्शन

32. डीटीसी द्वारका सेक्टर-2 पास सेक्शन

33. डीटीसी सरोजिनी नगर पास सेक्शन

34. डीटीसी हरि नगर-1 पास सेक्शन

35. डीटीसी मंगोलपुरी पास सेक्शन

36. डीटीसी पंजाबी बाग पास सेक्शन

37. डीटीसी लाजपत नगर पास सेक्शन

38. डीटीसी आजादपुर पास सेक्शन

39. डीटीसी सुल्तानपुरी पास सेक्शन

40. डीटीसी दिल्ली गेट पास सेक्शन

41. डीटीसी रोहिणी सेक-22 पास सेक्शन

42. डीटीसी करावल नगर टर्मिनल

43. डीटीसी हौज खास पास सेक्शन

44. डीटीसी शाहदरा पास सेक्शन

45. डीटीसी कंझावला पास सेक्शन

46. डीटीसी साउथ कैंपस पास सेक्शन

47. डीटीसी जामिया पास सेक्शन

48. डीटीसी सीमापुरी पास सेक्शन

49. डीटीसी नॉर्थ कैंपस (DU) पास सेक्शन