Home > दिल्ली > दिल्ली की महिलाओं को डबल फायदा, Pink Saheli Card से मिलेगा मुफ्त सफर और शॉपिंग का भी विकल्प; जानें पूरी प्रक्रिया

दिल्ली की महिलाओं को डबल फायदा, Pink Saheli Card से मिलेगा मुफ्त सफर और शॉपिंग का भी विकल्प; जानें पूरी प्रक्रिया

Pink Saheli Card: दिल्ली की महिलाओं के लिए डीटीसी ने 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' को और ज्यादा उपयोगी बना दिया है. अब यह कार्ड सिर्फ बसों में मुफ्त यात्रा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डेबिट कार्ड की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकेगा.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 27, 2026 4:01:58 PM IST

बस, मेट्रो और शॉपिंग... हर जगह होगा इस्तेमाल
बस, मेट्रो और शॉपिंग... हर जगह होगा इस्तेमाल


Pink Saheli Card: दिल्ली की महिलाओं के लिए डीटीसी ने ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ को और ज्यादा उपयोगी बना दिया है. अब यह कार्ड सिर्फ बसों में मुफ्त यात्रा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डेबिट कार्ड की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकेगा. यानी महिलाएं इससे दुकानों, मॉल और अन्य जगहों पर भी भुगतान कर सकेंगी.
 
डीटीसी के नए सिस्टम के तहत पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) के रूप में जारी किया जा रहा है. फुल KYC कराने वाली महिलाओं को यह कार्ड डेबिट कार्ड की सुविधा के साथ मिलेगा. इसमें बैंक अकाउंट लिंक होने के बाद खरीदारी और डिजिटल पेमेंट भी की जा सकेगी.

 दो तरीके से बनवा सकेंगी कार्ड

कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं को दो विकल्प दिए गए हैं.
 
पहला विकल्प जीरो KYC का है. इसमें आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP के जरिए कार्ड जारी किया जाएगा.दूसरा विकल्प फुल KYC का है. इसमें बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और जरूरी जानकारी अपलोड करनी होगी. जरूरत पड़ने पर पैन कार्ड भी मांगा जा सकता है. इसके बाद वीडियो KYC पूरी होने पर कार्ड घर के पते पर भेज दिया जाएगा.

बस, मेट्रो और शॉपिंग… हर जगह होगा इस्तेमाल

फ्री बस यात्रा के दौरान महिला यात्रियों को बस में चढ़ते समय कार्ड मशीन पर टैप करना होगा, जिसके बाद उन्हें बिना किराया दिए यात्रा की सुविधा मिल जाएगी.अगर इसी कार्ड का इस्तेमाल दिल्ली मेट्रो, नमो भारत ट्रेन या किसी दुकान पर भुगतान के लिए करना है, तो पहले इसमें बैंक खाते या UPI के जरिए राशि जोड़नी होगी. इसके बाद यह सामान्य डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा.

1 अगस्त से लागू होगा नया नियम

डीटीसी ने साफ कर दिया है कि 1 अगस्त से मुफ्त बस यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा.जिन महिलाओं के पास यह कार्ड नहीं होगा, उन्हें योजना के तहत फ्री यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी. इसी वजह से विभाग लगातार जागरूकता अभियान भी चला रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं समय रहते कार्ड बनवा लें.

अलग-अलग यात्रियों के लिए अलग रंग के कार्ड

डीटीसी ने विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों के लिए अलग रंग के स्मार्ट कार्ड तय किए हैं. महिलाओं को गुलाबी (Pink) कार्ड मिलेगा, सामान्य यात्रियों के लिए नीला (Blue) कार्ड रहेगा, जबकि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों के लिए नारंगी (Orange) कार्ड जारी किया जाएगा. हालांकि विभाग के अनुसार नारंगी कार्ड की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है.

Tags: Delhi Bus Free TravelDelhi Pink Saheli CardDTC Smart CardPink Smart Card Delhi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

टीवी एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने किया चौंकाने वाला दावा

July 27, 2026

नोरा फतेही के को-स्टार ने जड़े थप्पड़, खींचे बाल

July 27, 2026

तेजी से वजन घटाने में असरदार हैं ये 5 चीजें!

July 26, 2026

कब आएगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त?

July 26, 2026

2026 में भारत के लिए कितने खिलाड़ियों ने किया डेब्यू?...

July 26, 2026

किन लोगों को नहीं खाने चाहिए तरबूज के बीज?

July 26, 2026
दिल्ली की महिलाओं को डबल फायदा, Pink Saheli Card से मिलेगा मुफ्त सफर और शॉपिंग का भी विकल्प; जानें पूरी प्रक्रिया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दिल्ली की महिलाओं को डबल फायदा, Pink Saheli Card से मिलेगा मुफ्त सफर और शॉपिंग का भी विकल्प; जानें पूरी प्रक्रिया
दिल्ली की महिलाओं को डबल फायदा, Pink Saheli Card से मिलेगा मुफ्त सफर और शॉपिंग का भी विकल्प; जानें पूरी प्रक्रिया
दिल्ली की महिलाओं को डबल फायदा, Pink Saheli Card से मिलेगा मुफ्त सफर और शॉपिंग का भी विकल्प; जानें पूरी प्रक्रिया
दिल्ली की महिलाओं को डबल फायदा, Pink Saheli Card से मिलेगा मुफ्त सफर और शॉपिंग का भी विकल्प; जानें पूरी प्रक्रिया