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बैरिकेडिंग, चेकिंग और… ‘चलो संसद’ मार्च से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट! धारा 163 लागू, पुलिस का कड़ा पहरा

Chalo Sansad March: संसद के मॉनसून सेशन और सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रपोज़्ड 'चलो संसद' मार्च से पहले नई दिल्ली ज़िले में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, दिल्ली पुलिस ने BNSS की धारा 163 के तहत रोक लगा दी है.

By: Shristi S | Published: July 19, 2026 10:27:00 PM IST

'चलो संसद' मार्च से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट!
'चलो संसद' मार्च से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट!


Delhi High Alert: संसद के मॉनसून सेशन और सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रपोज़्ड ‘चलो संसद’ मार्च से पहले नई दिल्ली ज़िले में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, दिल्ली पुलिस ने BNSS की धारा 163 के तहत रोक लगा दी है.

यह कड़ी चौकसी तब हुई जब CJP ने कथित NEET गड़बड़ियों के विरोध में और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर मार्च का एलान किया. डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (DCP) सचिन शर्मा ने रविवार को X पर एक पब्लिक एडवाइज़री शेयर की, जिसमें कहा गया कि दिल्ली पुलिस साफ तौर पर साफ करती है कि ऐसे किसी भी विरोध मार्च के लिए कोई परमिशन नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है.

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DCP की पोस्ट में क्या लिखा है?

DCP की पोस्ट के मुताबिक, नई दिल्ली ज़िले में अभी धारा 163 BNSS (पहले धारा 144 CrPC) के तहत रोक लगी हुई है. पोस्ट में लिखा था इसलिए, जंतर-मंतर पर तय प्रोटेस्ट साइट को छोड़कर, पहले से इजाज़त लेकर प्रोटेस्ट मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और पांच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह से रोक है.

DCP ने चेतावनी दी कि इन रोक के आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर सेक्शन 223 BNS और दूसरे लागू कानूनों के तहत केस चल सकता है.

उनकी पोस्ट में लिखा था कि दिल्ली पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि वे कानून का सम्मान करें, किसी भी बिना इजाज़त के इकट्ठा होने या मार्च में शामिल न हों, और पब्लिक में शांति, सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग करें.

दिल्ली पुलिस ने और लोगों को तैनात कर बैरिकेड्स किया मजबूत

सूत्रों ने रविवार को बताया कि सुरक्षा पक्का करने के लिए, दिल्ली पुलिस ने और लोगों को तैनात किया है, बैरिकेड्स मजबूत किए हैं, और खास एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों की चेकिंग तेज़ कर दी है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि CJP ने प्रस्तावित मार्च के लिए इजाज़त नहीं ली है. उन्होंने कहा हम हाई-सिक्योरिटी ज़ोन की ओर किसी भी बिना इजाज़त के मार्च की इजाज़त नहीं देने के लिए पक्के इरादे वाले हैं.

इन इलाकों को एंट्री पॉइंट को हाई-सिक्योरिटी ज़ोन में बदल दिया गया

पुलिस ने आगे कहा कि पूरे पार्लियामेंट सेशन के दौरान एहतियातन तैनाती बनी रहेगी. उन्होंने बताया कि नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली के कुछ हिस्सों में कई एंट्री पॉइंट को हाई-सिक्योरिटी ज़ोन में बदल दिया गया है, जहां मल्टी-लेयर बैरिकेड्स, बेहतर सर्विलांस, एंटी-सैबोटेज चेक और चौबीसों घंटे पेट्रोलिंग की जा रही है.

एक सीनियर पुलिस सोर्स ने कहा कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर पक्का करने के लिए कड़े एहतियाती इंतज़ाम किए गए हैं. नई दिल्ली ज़िले में आने वाली हर गाड़ी की अच्छी तरह से चेकिंग की जा रही है. जरूरी जगहों पर एक्स्ट्रा पिकेट लगाए गए हैं, और रिज़र्व फोर्स को स्टैंडबाय पर रखा गया है. सेंसिटिव इलाकों में CCTV सर्विलांस भी बढ़ा दिया गया है.

जंतर-मंतर और उसके आस-पास सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई 

सोर्स ने कहा जंतर-मंतर और उसके आस-पास सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए तीन-लेवल का सिक्योरिटी इंतज़ाम किया गया है. इलाके में दिल्ली पुलिस के दो लेयर और पैरामिलिट्री फोर्स की एक लेयर तैनात की गई है. हालात शांतिपूर्ण रहे, यह पक्का करने के लिए सिक्योरिटी ग्रिड चौबीसों घंटे लगा रहेगा.

पुलिस प्रोटेस्ट साइट और उसके आस-पास लगातार सर्विलांस कर रही है, जबकि ज़रूरी जगहों पर एक्स्ट्रा जवान तैनात किए गए हैं. सोर्स ने आगे कहा कि किसी भी लॉ-एंड-ऑर्डर की स्थिति से निपटने के लिए काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं. जंतर मंतर, पार्लियामेंट स्ट्रीट, सेंट्रल विस्टा, कनॉट प्लेस, शंकर चौक और दूसरी ज़रूरी जगहों के आस-पास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जबकि किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीमों को तैनात किया गया है.

सोनम वांगचुक की अपील

यह बढ़ी हुई चौकसी प्रोटेस्ट साइट पर नए डेवलपमेंट के बीच आई है, जहां CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके ने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखी है, जब एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को शनिवार को तबीयत बिगड़ने के बाद सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया था. वांगचुक ने हॉस्पिटल से एक मैसेज जारी करके सपोर्टर्स से 20 जुलाई के प्रपोज़्ड मार्च में हिस्सा लेने की अपील की.

Tags: CJP Protestdelhijantar mantarSonam Wangchuk
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