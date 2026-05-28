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तूफानी बारिश से दिल्ली बेहाल! कहीं जाम तो कहीं फ्लाइट्स प्रभावित; एयरलाइंस ने जारी की चेतावनी

Airport Advisory: दिल्ली NCR में जहां एक तरफ बारिश से दिल्लीवासियों को थोड़ी राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिला है. गुरुवार शाम को दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की.

By: Shristi S | Published: May 28, 2026 7:51:48 PM IST

दिल्ली NCR में तूफानी बारिश के कारण एयरलाइंस ने जारी की चेतावनी
दिल्ली NCR में तूफानी बारिश के कारण एयरलाइंस ने जारी की चेतावनी


Delhi Airport Advisory: दिल्ली एनसीआर में जहां एक तरफ बारिश से दिल्लीवासियों को थोड़ी राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिला है. गुरुवार शाम को दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की.

यह एडवाइजरी तब जारी की गई जब दिल्ली-NCR के कुछ हिस्सों में बारिश और तूफ़ान आया, जिससे वहां के निवासियों को गर्मी से राहत मिली.

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हवाई अड्डे ने क्या एडवाइजरी दी?

अपनी एडवाइजरी में हवाई अड्डे ने कहा कि दिल्ली में खराब मौसम और तूफ़ान की आशंका के चलते, दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं. हमारी जमीनी टीमें सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर पूरी लगन से काम कर रही हैं ताकि यात्रियों को बिना किसी रुकावट के और बेहतर अनुभव मिल सके. यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी उड़ान की ताज़ा जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें. संभावित देरी से बचने के लिए यात्री हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो जैसे परिवहन के वैकल्पिक साधनों पर विचार कर सकते हैं.

खराब मौसम की स्थिति के कारण, स्पाइसजेट और इंडिगो जैसी एयरलाइनों ने भी यात्रियों के लिए एडवाइज़री जारी कीं.

इंडिगो ने X पर किया पोस्ट

इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘X’ पर पोस्ट करते हुए कहा, “#Delhi में खराब मौसम के कारण उड़ानों का शेड्यूल प्रभावित हुआ है. हम मौसम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और आपको सुरक्षित और सुचारू रूप से आपकी मंज़िल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी वेबसाइट या ऐप के ज़रिए अपनी उड़ान की स्थिति के बारे में अपडेट रहें. कृपया निश्चिंत रहें कि हमारी टीमें हर कदम पर आपकी सहायता करने और पूरा सहयोग देने के लिए यहां मौजूद हैं. आपके धैर्य और समझ के लिए धन्यवाद.

स्पाइसजेट ने उड़ानों में देरी के बारे में यात्रियों को सूचित करते हुए लिखा, दिल्ली (DEL) में खराब मौसम के कारण, सभी आने-जाने वाली उड़ानें और उनसे जुड़ी अगली उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं.

गर्मी से लोगों को मिली राहत

गुरुवार को दिल्ली और NCR के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और तूफ़ान आया, जिससे पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में जारी भीषण गर्मी की लहर से बहुत जरूरी राहत मिली. तेज हवाओं, बिजली कड़कने और बारिश के कारण तापमान में काफ़ी गिरावट आई, जिससे बढ़ते पारे से जूझ रहे निवासियों को राहत मिली.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इससे पहले दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और आस-पास के क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी अलर्ट जारी किए थे. इन अलर्ट्स में चेतावनी दी गई थी कि इस पूरे क्षेत्र में कई जगहों पर बिजली कड़कने के साथ तेज तूफ़ान आने और कहीं-कहीं ओले गिरने की बहुत अधिक संभावना है.

Tags: Airportdelhidelhi ncr
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