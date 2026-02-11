Home > दिल्ली > Delhi News: दिल्ली में मौत का नाला! बाइकर के बाद खुले ड्रेन ने ली एक और जान, जलबोर्ड की खामियां बनी काल

Delhi News: दिल्ली में मौत का नाला! बाइकर के बाद खुले ड्रेन ने ली एक और जान, जलबोर्ड की खामियां बनी काल

Delhi Open Drain Death: दिल्ली के एक आदमी की जनकपुरी इलाके में खुले गड्ढे में गिरने से मौत के मुश्किल से चार दिन बाद, मंगलवार को देश की राजधानी के रोहिणी इलाके में एक और युवक की खुले नाले में गिरने से मौत हो गई.

By: Heena Khan | Published: February 11, 2026 8:02:08 AM IST

रोहिणी में खुले नाले में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई।
रोहिणी में खुले नाले में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई।


Delhi Open Drain Death: दिल्ली के एक आदमी की जनकपुरी इलाके में खुले गड्ढे में गिरने से मौत के मुश्किल से चार दिन बाद, मंगलवार को देश की राजधानी के रोहिणी इलाके में एक और युवक की खुले नाले में गिरने से मौत हो गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोहिणी के सेक्टर 32 इलाके में महाशक्ति काली मंदिर के पास खुले नाले में गिरने से 32 साल के आदमी की मौत हो गई. आदमी के नाले में गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था. दरअसल, यह घटना बेगमपुर पुलिस स्टेशन इलाके की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक अधिकारी ने कहा कि घटना के बारे में शाम करीब 7.45 बजे कॉल आया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची.

You Might Be Interested In

चश्मदीदों ने क्या कहा

मौके पर मौजूद एक आदमी, सुनील कुमार ने कहा कि पीड़ित की पहचान बिरजू कुमार के रूप में हुई है और वो मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था. कुमार ने मीडिया को जानकारी दी है कि, “वो आदमी बिरजू कुमार है. वो असल में समस्तीपुर, बिहार का रहने वाला था, वो रात में खुले नाले में गिर गया था. शख्स ने आगे कहा कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, और वे यहां आए और बॉडी ले गए.” एक और आदमी ने दावा किया कि उसने 112 पर डायल किया और पुलिस को घटना के बारे में बताया, उसने अधिकारियों पर समय पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया. तेजपाल यादव ने मीडिया को बताया, “मुझे पता चला था कि एक आदमी गड्ढे में गिर गया है. लेकिन पुलिस ने किसी भी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया था. मेरे यहां आने के बाद, मैंने 112 पर डायल किया. इसके बाद, पूरा डिपार्टमेंट यहां आ गया. शख्स ने बताया कि वो आदमी कल से गड्ढे में पड़ा था, उसके दोस्तों ने आज शाम 4 बजे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में बताया. लेकिन वे मेरे कॉल के बाद ही यहां आए और तुरंत एक्शन में आए.

दिल्ली में बाइकर की मौत

पिछले हफ़्ते शुक्रवार को, एक प्राइवेट बैंक में काम करने वाले 25 साल के एक आदमी की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि गुरुवार देर रात वो अपनी मोटरसाइकिल चलाते हुए पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में जोगिंदर सिंह मार्ग पर दिल्ली जल बोर्ड (DJB) द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिर गया. पुलिस ने बताया कि मृतक व्यक्ति का शव और उसकी मोटरसाइकिल 20 फुट गहरे गड्ढे में मिली. साथ ही, भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

You Might Be Interested In

Ajit Pawar Death: हादसा नहीं, पूरी प्लानिंग! अजित पवार की मौत को लेकर रोहित पवार का बड़ा बयान

You Might Be Interested In
Tags: Delhi AccidentDelhi Jal Boarddelhi newshome-hero-pos-6janakpuri
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज

February 10, 2026

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026

खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं ‘महाकुंभ...

February 6, 2026
Delhi News: दिल्ली में मौत का नाला! बाइकर के बाद खुले ड्रेन ने ली एक और जान, जलबोर्ड की खामियां बनी काल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi News: दिल्ली में मौत का नाला! बाइकर के बाद खुले ड्रेन ने ली एक और जान, जलबोर्ड की खामियां बनी काल
Delhi News: दिल्ली में मौत का नाला! बाइकर के बाद खुले ड्रेन ने ली एक और जान, जलबोर्ड की खामियां बनी काल
Delhi News: दिल्ली में मौत का नाला! बाइकर के बाद खुले ड्रेन ने ली एक और जान, जलबोर्ड की खामियां बनी काल
Delhi News: दिल्ली में मौत का नाला! बाइकर के बाद खुले ड्रेन ने ली एक और जान, जलबोर्ड की खामियां बनी काल