Home > दिल्ली > Delhi Bus Gangrape: लड़की के चढ़ते ही बंद कर लिया था बस का दरवाजा, फिर शुरू हुई ऐसी दरिंदिगी; चीखती रह गई पीड़िता

Delhi Bus Gangrape: लड़की के चढ़ते ही बंद कर लिया था बस का दरवाजा, फिर शुरू हुई ऐसी दरिंदिगी; चीखती रह गई पीड़िता

Delhi Gangrape: दिल्ली की बस में हुए गैंगरेप के मामले ने महिलाओं को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था. वहीं इस मामले को लेकर अब ऐसे-ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी.

By: Heena Khan | Published: September 30, 2026 8:26:05 AM IST

delhi bus gangrape
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Delhi Bus Gangrape: दिल्ली की बस में हुए गैंगरेप के मामले ने महिलाओं को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था. वहीं इस मामले को लेकर अब ऐसे-ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी. दरअसल, दिल्ली पुलिस ने अगस्त में ग्रेटर नोएडा से दिल्ली की यात्रा के दौरान एक नाबालिग के साथ कथित तौर पर गैंगरेप करने के लिए एक स्लीपर बस ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ 398 पेज की चार्जशीट फाइल की है. इस केस में गाड़ी से इकट्ठा किए गए सीमेन सैंपल और बालों के रेशे समेत बायोलॉजिकल सबूत काफी अहम हैं. पुलिस ने बताया कि चार्जशीट 18 सितंबर को शहर की एक कोर्ट में फाइल की गई थी और कोर्ट ने 24 सितंबर को इस पर ध्यान दिया.

कंडक्टर ने बंद कर लिया था दरवाजा 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कथित तौर पर यह घटना 4 अगस्त की रात को हुई जब उत्तर प्रदेश की रहने वाली नाबालिग ग्रेटर नोएडा में बस में चढ़ी, जब उसे बताया गया कि बस नोएडा सेक्टर 63 की ओर जा रही है, जहाँ वो जाना चाहती थी. पुलिस के मुताबिक, नाबालिग को चढ़ने के बाद एहसास हुआ कि कोई और पैसेंजर नहीं है और उसने उतरने की कोशिश की. हालांकि, कंडक्टर ने कथित तौर पर उसे जाने से रोक दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया.

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कश्मीरी गेट पर बुरे हाल में छोड़ी लड़की 

इसके बाद बस दिल्ली की ओर चली गई और नाबालिग के साथ कथित तौर पर बस के अंदर मारपीट की गई, जिसके बाद उसे कश्मीरी गेट बस टर्मिनल के पास छोड़ दिया गया, जहाँ उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने बताया कि तुरंत कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने बस का पता लगाया और बस ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की कई टीमों ने रास्ते में लगे CCTV फुटेज की जाँच की और कुछ ही घंटों में बस को तिमारपुर में एक पार्किंग एरिया में ट्रेस कर लिया, जिससे कानपुर के रहने वाले ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया.

चार्जशीट में 10 पुलिसवालों, डॉक्टरों और दूसरों को गवाह के तौर पर बताया गया है. बस की फोरेंसिक जाँच के दौरान, जाँच करने वालों को कथित सीमेन सैंपल और बालों के रेशे समेत बायोलॉजिकल सबूत मिले, जिन्हें जाँच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया. जांच में बस से जुड़ी कई सुरक्षा और रेगुलेटरी कमियाँ भी सामने आईं. बस के 11 पेंडिंग ट्रैफिक चालान थे, जिनमें जुलाई में कथित ओवरस्पीडिंग के लिए जारी सात चालान भी शामिल थे.

Tags: crime newsDelhi Gangrapedelhi newshome-hero-pos-3
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