Delhi News: क्या दिल्ली के DLF और एंबिएंस जैसे मॉल को पानी के लिए तड़पना पड़ा? AAP ने BJP पर कसा तंज

Delhi News: दिल्ली में हुए जल संकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है. दिल्ली में चार इंजन की सरकार होने के बावजूद वसंत कुंज इलाके में दिल्ली के तीन शॉपिंग मॉल आज बंद होने के कगार पर हैं.

By: Team InKhabar | Published: October 14, 2025 7:13:24 PM IST

Delhi News: आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हुए जल संकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है. इस जल संकट के चलते तीन शॉपिंग मॉल में पानी की भयंकर किल्लत हो गई थी.आप नेता सौरभ भारद्वाज ने तंज कसते हुए कहा “दिल्ली में चार इंजन की सरकार होने के बावजूद वसंत कुंज इलाके में दिल्ली के तीन सबसे पॉश शॉपिंग मॉल आज बंद होने के कगार पर है.

क्या लिखा आम आदमी पार्टी ने एक्स  पर?

आम आदमी पार्टी के एक्स हेंडल से ट्वीट करते हुए लिखा गया. दिल्ली के मॉल्स तक को भी पानी नहीं पहुंचा पा रही 4 इंजन की भाजपा सरकार, DLF और एम्बिएंस जैसे मॉल पानी को तरस रहे हैं, तो आम दिल्लीवासी की हालत क्या होगी, सोचिए बीजेपी के “डबल इंजन” तो छोड़िए यहाँ तो अब इनके “चार इंजन” भी फेल निकले, वहीं आम आदमी पार्टी की दिल्ली यूनिट के प्रेसीडेंट सौरभ भारद्वाज ने अपनी एक्स पोस्ट में इसके लिए मिस मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराते हुए इशारा किया कि इन शॉपिंग मॉल के बंद होने की वजह, पानी नहीं है.

क्या लिखा सौरभ भरद्वाज ने?

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने अन्य ट्वीट में लिखा, दिल्ली में इस त्यौहारों के मौसम में भी पानी की भारी किल्लत चल रही है. छतरपुर , महरौली, देवली , कालकाजी जैसे इलाकों में पानी की भारी कमी से लोग परेशान हैं। उसी तरह पूर्वी और उत्तरपूर्वी दिल्ली के इलाकों में भी लोग पीने के पानी के लिए तरस गए हैं. दक्षिण दिल्ली में खासकर पानी के टैंकर वितरण में भी भारी अव्यवस्था और भ्रष्टाचार चरम पर हैं. जहाँ पानी आ रहा है , वहाँ भी सीवर के पानी से पीने का पानी दूषित होने की शिकायतें आ रही हैं. कुछ दिन पहले देवली के लोगों ने जल बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया था और आज छतरपुर के लोगों ने प्रदर्शन किया है.

