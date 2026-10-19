Delhi News: दिल्ली के नाले में बेसुध मिली अमेरिकी महिला, दूतावास तक पहुंची बात, आखिर क्या है मामला?

Delhi News: राजधानी दिल्ली के महिपालपुर इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 17 अक्टूबर को एक अमेरिकी महिला नशे की हालत में भटकती हुई पाई गई. महिला के इस हालत में मिलने के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की महिला कॉन्स्टेबल्स ने बिना देर किए मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और सूझबूझ दिखाते हुए महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया. इस पूरी घटना ने एक बार फिर विदेशी नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सुध लेने के मामलों को सुर्खियों में ला दिया है, जिस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी जरूरी कानूनी कदम उठाए.

महिपालपुर में नशे की हालत में मिली अमेरिकी नागरिक

17 अक्टूबर की शाम दिल्ली के व्यस्त इलाके महिपालपुर में एक अमेरिकी महिला के नशे में धुत होने की सूचना मिली थी. जैसे ही पुलिस को इसकी खबर लगी, महिला हेड कांस्टेबल राजबाला और महिला कांस्टेबल पिंकी तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए महिला को अपने संरक्षण में लिया और उसे तुरंत मेडिकल जांच के लिए सफदरजंग अस्पताल ले गए. अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में उसकी जांच की गई, जिसमें राहत की बात यह रही कि उसके शरीर पर बाहरी चोट या मारपीट का कोई निशान नहीं मिला, जिससे किसी बड़े खतरे की आशंका फिलहाल टल गई.

पुलिस की सतर्कता से सुलझा मामला

मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इस घटना की जांच कई अलग-अलग एंगल से शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महिला महिपालपुर तक कैसे पहुंची और किस परिस्थिति में उसने अत्यधिक नशा किया था. हालांकि, शुरुआती जांच और मेडिकल रिपोर्ट्स में अभी तक ऐसा कोई संदिग्ध पहलू सामने नहीं आया है जो किसी आपराधिक घटना की ओर इशारा करता हो. पुलिस हर मु मुमकिन बिंदु पर बारीकी से जांच कर रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की असलियत सामने आ सके.

अमेरिकी दूतावास को भेजा फरमान

घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अमेरिका में रह रहे महिला के भाई से संपर्क किया और उसे उसकी बहन की मौजूदा स्थिति और सेहत की पूरी जानकारी दी. इसके साथ ही नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास (US Embassy) को भी आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले से अवगत कराया गया. दूतावास के अधिकारियों को पूरी स्थिति बताने के बाद महिला को उनकी देखरेख और सुपुर्दगी में सौंप दिया गया है, जहां उसका खास ख्याल रखा जा रहा है.

A US citizen was found in an intoxicated state near Mahipalpur on October 17, 2026, and taken to Safdarjung Hospital for a medical examination. No external injuries were found. Her brother in the US and the US Embassy were informed, and she was handed over to the Embassy. Her medical examination is ongoing, and the Embassy will arrange her return to the US after its completion. The matter is under process, with further action to be taken as per law: Delhi Police — IANS (@ians_india) October 19, 2026

मेडिकल प्रोसेस के बाद होगी वतन वापसी

फिलहाल वह अमेरिकी महिला पूरी तरह से अमेरिकी दूतावास की निगरानी और सुरक्षा में है, जहां उसकी सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है. पुलिस और दूतावास के तालमेल से अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. डॉक्टरों की निगरानी में मेडिकल और रिकवरी से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, दूतावास द्वारा ही इस महिला को सुरक्षित तरीके से अमेरिका वापस भेजने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएंगे. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई नियमों के मुताबिक जारी है.

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