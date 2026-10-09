फैक्ट्री में नाबालिग लड़की से हुई मुलाकात, बहला-फुसलाकर ले गया पंजाब; फिर कर दिया कांड, जानिए पूरी घटना

दिल्ली के बवाना इलाके में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को पंजाब से बरामद कर लिया है. वहीं, आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, लड़की की उम्र करीब 15 साल है. वह एक फैक्ट्री में काम करती थी, जहां उसकी मुलाकात आरोपी युवक से हुई थी. परिजनों का आरोप है कि 15 सितंबर को युवक लड़की को बहला-फुसलाकर पंजाब ले गया था. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 8 अक्टूबर को लड़की को पंजाब से बरामद कर दिल्ली लाया गया.

पुलिस ने लड़की को बरामद किया

शिकायत मिलते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी. लगातार कार्रवाई के बाद पुलिस ने 8 अक्टूबर को पंजाब से नाबालिग लड़की को बरामद किया और उसे दिल्ली लेकर आई. इसके बाद पीड़िता का महावीर अस्पताल में मेडिकल कराया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली महिला आयोग की टीम भी मौके पर पहुंची. फिलहाल, आरोपी युवक बवाना थाने में पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस अब पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. जांच के निष्कर्षों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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