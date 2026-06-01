Home > दिल्ली > Delhi Kidnapping: हफ्ते भर में मिला धोका…GTB अस्पताल से 7 महीने का बच्चा लेकर नौ दो ग्यारह हुई दोस्त

Delhi Kidnapping: हफ्ते भर में मिला धोका…GTB अस्पताल से 7 महीने का बच्चा लेकर नौ दो ग्यारह हुई दोस्त

Delhi Kidnapping: दिल्ली में आज फिर एक ऐसा मामला सामने आया जो आपका खून खौला दे. दोस्ती के नाम पर महिला को धोखा मिला. दोस्त बन कर बच्चे को किडनैप कर लिया. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 1, 2026 4:09:18 PM IST

7 महीने के बच्चे का हुआ अपाहरण...(फोटो- freepik)
7 महीने के बच्चे का हुआ अपाहरण...(फोटो- freepik)


Delhi Kidnapping: दिल्ली में रोज सैकड़ों ऐसी खबरे आती हैं जो आपका खून खौला दे. रविवार को भी एक ऐसा मामला सामने आया. गुरु तेग बहादुर (जीबीटी)अस्पताल से एक औरत 7 महीने के बच्चे को किडनैप कर ले गई. इस मामले की जानकारी पुलिस ने दी. खबर है कि आरोपी महिला ने बच्चे की मां से दोस्ती की थी और पीड़िता ने थोड़ी देर के लिए बच्चे को देखने के लिए छोड़ा था.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बच्चे की मां नाजरीन (23) सीलमपुर की रहने वाली है. महिला ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ. पुलिस का कहना है कि एक हफ्ते पहले सीलमपुर में एक महिला ने नाजरीन से दोस्ती की और भरोसा जीत लिया.

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बच्चे को लेकर नौ दे ग्यारह हुई महिला

पुलिस ने कहा कि दोनों महिलाएं रविवार के दिन साथ में अस्पताल गई थी, फिर वहां पर कुछ देर के लिए नाजरीन ने अपने बेटे को आरोपी महिला के पास छोड़ दिया और खुद अस्पताल में पर्ची बनवाने चली गई, फिर जब वो पर्ची बनवाकर वापस आई तो उन्होंने देखा की उनका बेटा और वो महिला दोनों गायब हैं.

पुलिस अफसर का बयान

पुलिस ने एक अधिकारी को कहा कि घटना की जानकारी पीसीआर (पुलिस नियंत्रण कक्ष) को मिली. जैसे ही ये जानकारी मिली पुलिस ने मामला दर्ज किया और बच्चे की खोज शुरू की. पुलिस का कहना है कि बच्चे का पता लगाया जा रहा है और पुरी कोशिश की जा रही है कि महिला और बच्चे दोनों को जल्द से जल्द खोजा जाए.

 
 

Tags: delhi kidnapping newsdelhi newsgtb hospital child kidnapping
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