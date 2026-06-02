Home > क्राइम > फिर दोहराया गया सूर्या चौहान जैसा हत्याकांड! 17 साल के नाबालिग की चाकुओं से गोदकर ली जान; खून से लथपथ मिली लाश

फिर दोहराया गया सूर्या चौहान जैसा हत्याकांड! 17 साल के नाबालिग की चाकुओं से गोदकर ली जान; खून से लथपथ मिली लाश

Delhi Crime News: दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में 1 जून की रात 17 साल के एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं. फिलहाल आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है.

By: Preeti Rajput | Published: June 2, 2026 9:59:47 AM IST

17 साल के नाबालिग की चाकुओं से गोदकर ली जान
17 साल के नाबालिग की चाकुओं से गोदकर ली जान


Delhi Crime News: गाजियाबाद में बकरीद पर सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद अब दिल्ली में से ही एक नाबालिग की धारदार चाकू मारकर हत्या कर दी गई है. यह मामला दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके का है. जहां रविवार, 1 जून रात को 17 साल की लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी है. मृतक का नाम अभिषेक है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की. 

एक दर्जन से अधिक वार 

जानकारी के मुताबिक, इस हत्या को एक दर्जन से अधिक लड़कों ने मिलकर अंजाम दिया है. सभी ने नाबालिग को पहले घेरा और फिर एक-एक कर उसपर चाकूओं से कई वार किए. अभिषेक के शरीर पूरे शरीर पर एक दर्जन से अधिक वार किए गए थे. पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था. गंभीर रूप से घायल अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई. 

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पुलिस को किया सूचित 

दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक, यह घटना 1 जून 2026 की रात की है. न्यू उस्मानपुर पुलिस थाने को रात करीब 10.25 पर सूचना दी गई. जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचने के बाद देखा कि 17 साल का लड़का खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है. जांच में उसे मृत पाया गया, घटना की गंभीरता को देखते पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी सूचित किया. साथ ही फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुलाया. फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन की जांच कर सबूत इकट्ठा किए. 

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पुलिस ने दर्ज किया केस 

पुलिस ने इस हत्याकांड में न्यू उस्मानपुर थाने में केस दर्ज कर लिया है. भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत केस दर्ज किया गया है. जांच के मुताबिक, चाकूओं से गोदकर नाबालिग की जान ली गई है. दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने जानकारी दी कि पुलिस टीम को इस मामले में कई सुराग मिले हैं. आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

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Tags: Abhishek Murder Casedelhi crime newsNew Usmanpur Murder
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