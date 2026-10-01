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दिल्ली में नई शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार, मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया, दिवाली से पहले हो सकती है लागू

Delhi New Liquor Policy 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में एक मंत्री समिति का गठन किया था. जिसको नई शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी. अब जानकारी सामने आ रही है कि इस नई शराब नीति के ड्राफ्ट को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया है. जिसे दिवाली से पहले लागू किया जा सकता है.

By: Sohail Rahman | Published: October 1, 2026 4:38:50 PM IST

दिल्ली की नई शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार
दिल्ली की नई शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार


Delhi New Liquor Policy 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री समिति की मंजूरी के बाद दिल्ली के लिए एक नई आबकारी नीति का ड्राफ्ट केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है. अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि उम्मीद है कि यह नीति मंजूरी की बाकी प्रक्रियाओं से गुजरेगी और दिवाली से पहले इसी महीने लागू हो सकती है.

यह ड्राफ्ट नीति पिछले 2021-22 के फ्रेमवर्क पर हुए विवाद के 4 साल बाद आई है, जिसे प्रक्रिया में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच 2022 में वापस ले लिया गया था. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने इस मामले की जांच की थी.

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दिल्ली सरकार नई शराब नीति पर कर रही काम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फरवरी में दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य को बरी कर दिया, जबकि इस मामले से जुड़ी अन्य कार्यवाही जारी है. सरकार मौजूदा व्यवस्था को बदलने और राजधानी में शराब की खुदरा बिक्री को रेगुलेट करने के लिए नई नीति पर काम कर रही है. सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि जरूरी मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद है कि अक्टूबर में इस नीति को नोटिफाई और लागू कर दिया जाएगा.

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रेखा गुप्ता ने एक मंत्री समिति का किया था गठन

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले साल पारदर्शिता, रेगुलेशन और सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित दिल्ली के लिए नई आबकारी नीति बनाने के लिए प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में एक मंत्री-समिति का गठन किया था. उम्मीद है कि नई नीति में सरकार द्वारा संचालित खुदरा मॉडल को बनाए रखा जाएगा. अभी दिल्ली में चार सरकारी कॉर्पोरेशन 700 से ज्यादा शराब की दुकानें चला रहे हैं. अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत प्राइवेट कंपनियों के शराब की खुदरा बिक्री में लौटने की उम्मीद नहीं है.

कई बदलाव प्रस्तावित हैं

अधिकारी ने कहा कि कई बदलाव प्रस्तावित हैं जिनसे दिल्ली में बेहतर और ज्यादा ब्रांड की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी और किसी भी तरह की मोनोपॉली (एकाधिकार) को खत्म किया जा सकेगा. खुदरा दुकानें सरकारी कॉर्पोरेशन ही चलाएंगे, हालांकि उनकी संख्या बढ़ सकती है. लेकिन यह प्राइवेट कंपनियों के लिए नहीं खुलेगा. उम्मीद है कि नई नीति से शराब की दुकानों के कामकाज और प्रीमियम ब्रांड की उपलब्धता में बदलाव आएंगे. सरकार होटल, क्लब और रेस्तरां में शराब से जुड़े प्रावधानों की भी समीक्षा कर रही है.

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Tags: delhi newsrekha gupta
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