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Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में दो दिन बारिश का अलर्ट, कब पहुंचेगा मॉनसून; यह भी कर लें नोट

Delhi NCR Weather Updates 20 June 2026: 20 और 21 जून को बारिश के चलते मौसम और अधिक सुहावना होने की उम्मीद है. अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है.

By: JP Yadav | Published: June 19, 2026 7:22:17 PM IST

Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में दो दिन बारिश का अलर्ट, कब पहुंचेगा मॉनसून; यह भी कर लें नोट
Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में दो दिन बारिश का अलर्ट, कब पहुंचेगा मॉनसून; यह भी कर लें नोट


Delhi NCR Weather Updates 20 June 2026: पिछले कई दिनों से दिल्ली-एनसीआर के मौसम का मिजाज बदला हुआ है. कभी हल्की बारिश हो रही है तो कभी आंधी का असर नजर आ रहा है. सुबह और शाम को गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन दिन के समय भीषण गर्मी, तेज धूप और उमस ने दिल्ली-एनसीआर के 4 करोड़ लोगों का हाल बेहाल कर रखा है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से राहत की खबर आ रही है.  इसके मुताबिक, वीकेंड पर दो दिनों के दौरान यानी शनिवार और रविवार को देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठीकठाक बारिश होगी. इसके चलते ना केवल ना केवल गर्मी से राहत मिलेगी बल्कि मौसम भी सुहाना हो जाएगा.  इस बीच यह भी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली-एनसीआर में 27 जून तक मानसून दस्तक दे सकता.

 मौसम विभाग ने बारिश के चलते दिल्‍ली-NCR के लोगों को भीषण गर्मी और उमस से जल्द राहत मिलने वाली है. बावजूद इसके फिलहाल दो दिनों के लिए किसी भी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन बारिश और तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी. IMD के वैज्ञानिकों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से देश की राजधानी दिल्‍ली और आसपास के इलाकों में ठीक-ठाक गर्मी पड़ रही है, इससे राहत के संकेत मिल रहे हैं.

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 दिल्‍ली-NCR में पलटेगा मौसम

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्‍ली-NCR में तीन दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना है. शनिवार, रविवार और सोमवार को यानी आगामी तीन दिनों के दौरान दिल्‍ली और आसपास के क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. शनिवार (19 जून, 2026) को दिल्ली में  न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. शनिवार को दिन के दौरान बादल छाए रह सकते हैं जबकि इस दिन आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. 

रविवार को भी है बारिश का अनुमान

इसके अगले दिन यानी रविवार (20 जून, 2026) को मौसम और अधिक सुहावना होने की उम्मीद है. बारिश के चलते रविवार को अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होगी. दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. रविवार को भी गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है. रविवार को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है. बारिश और बादलों की आवाजाही के कारण लोगों को तपिश से राहत मिलेगी.

सोमवार को कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार (22 जून, 2026) से बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आएगी और आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा. इस दिन अधिकतम तापमान 38 डिग्री तथा न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 

Tags: delhi weather
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