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Weather Update: दिल्ली NCR में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

Delhi NCR Weather Update 21 June 2026: दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में रविवार (21 जून) को मौसम सुहावना रहेगा. लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

By: JP Yadav | Published: June 20, 2026 8:24:58 PM IST

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Delhi NCR Weather Update 21 June 2026: पिछले कई दिनों से दिल्ली-एनसीआर के लोग भीषण गर्मी, तेज धूप, उमस और हल्की लू से परेशान हैं. दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं. यहां भी लोग गर्मी से परेशान हैं. बिहार के कई जिलों में तो लू की स्थिति बनी हुई है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लू चल रही है, ऊपर से तेज धूप लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है. इस बीच देश भर में मौसम का मिजाज अगले 24-48 घंटों में बदलने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से रविवार (21 जून, 2026) को बारिश-आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक 21 जून को यूपी और बिहार समेत 23 राज्यों में बारिश-तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई है. इस दौरान यानी रविवार को 80 से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा सकती है.

किन-किन राज्यों में होगी बारिश?

 यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में रविवार (21 जून, 2026) को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.

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दिल्ली में रविवार को मौसम कैसा रहेगा

दिल्ली-एनसीआर में रविवार (21 जून, 2026) भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक,  दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, पलवल, नूंह, सोनीपत,  मेवात और महेंद्रगढ़) में रविवार (21 जून) को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

कहां-कहां होगी बारिश

हाथरस (यूपी) झुंझुनू, अलवर, विराटनगर, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, महवा, मेहंदीपुर बालाजी, बयाना (राजस्थान). इसके अलावा फतेहाबाद, बरवाला, आदमपुर, हिसार (हरियाणा) इगलास, सिकंदराराऊ, राया, हाथरस, मथुरा, जलेसर, एटा, सादाबाद, टूंडला और मैनपुरी में भी रविवार को बारिश हो सकती है.

कैसा रहेगा मौसम

रविवार को हवा की स्पीड 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है. देश की राजधानी दिल्ली में 21 जून को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है.

Tags: Delhi Weather Update
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