Delhi-NCR Weather Update Today: दिल्ली में तेज आंधी के साथ बारिश, IMD ने जारी किया अगले 2 दिन का येलो अलर्ट

Delhi-NCR Weather Update Today: दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में शनिवार रात मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. रात करीब 10 बजे से तेज हवाओं और धूल भरी आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई है. मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही अगले दो दिनों के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया था, जिसका असर अब जमीन पर दिखने लगा है.

तेज हवाओं ने दी दस्तक

राजधानी के कई इलाकों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं. आंधी और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे दिनभर की उमस और बढ़ते पारे से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है.

अगले 48 घंटे कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के मुताबिक, यह बदलाव एक नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने की वजह से आया है. रविवार को भी दिनभर बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग का अनुमान है कि हवाएं 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं. बारिश के इस दौर के बाद अगले एक हफ्ते तक लू (Heatwave) चलने के कोई आसार नहीं हैं. रविवार को अधिकतम तापमान 36-38 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है.

सावधानी बरतें

रात के समय अचानक आई इस आंधी और बारिश को देखते हुए वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. साथ ही, खुले में रखे सामान और कमजोर ढांचों को लेकर भी सतर्क रहने को कहा गया है.