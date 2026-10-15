Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम, तेज आंधी से गिरा तापमान; गुलाबी ठंड की हुई दस्तक !

Delhi Weather Update: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 की विदाई के साथ ही देशभर में मौसम का मिजाज बदल गया है. खासतौर से दिल्ली-एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में सुबह और शाम को हल्की ठंड महसूस होने लगी है. कई राज्यों में लोगों ने रात के दौरान कूलर और एयर कंडीशन से दूरी बना ली है. इस बीच देश की राजधानी दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों में गुरुवार (15 अक्टूबर ,2026) सुबह से ही अचानक से मौसम बदला-बदला सा है.

दिल्ली-एनसीआर में छाए बादल कुछ इलाकों में बरसे हैं तो तेज आंधी ने मौसम का मिजाज ही बदल दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से सटे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और 30-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में हल्की गरज के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है. दोपहर बाद भी हवाएं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से चल सकती हैं. IMD के मुताबिक, गुरुवार को हरियाणा के सफीदों, बरवाला, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, नरवाना, करनाल, फतेहाबाद, राजौंद, असंध,पानीपत, आदमपुर और हिसार में मौसम खराब हो सकता है. दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, गंगोह, शामली और गाजियाबाद में भी हल्की से मध्यम बारिश और आंधी की स्थिति बन सकती है.