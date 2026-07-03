Delhi-NCR Weather: बारिश में भीगेगा दिल्ली-NCR, मानसून ने दी राजधानी में दस्तक; जानें वीकेंड का हाल

Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली में मॉनसून का इंतजार अब लगभग खत्म हो चुका है. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने राजधानी में दस्तक दे दी है. मॉनसून के आते ही शहर का माहौल खुशनुमा हो गया है. शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली. जिससे लोगों को तपती गर्मी और उमस से राहत मिली है.

गर्मी से दिल्ली को मिली राहत

हालांकि, इस साल राजधानी में मॉनसून की एंट्री 27 जून को होनी थी. लेकिन मॉनसून दिल्ली में देरी से पहुंचा है. मौसम विज्ञान विभाग के आंकडों की बात करें तो साल 2021 के बाद पहली बार मॉनसून ने जुलाई में दिल्ली में एंट्री की है.

तापमान में हुई भारी गिरावट

दिल्ली में बारिश और ठंडी हवाओं के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. गुरुवार को राजधानी में अधिकतम तापमान केवल 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं रात को पारा और गिरकर केवल 22.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. जो सामान्य से 51 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रहा था. राजधानी में बारिश की एंट्री के बाद लोगों को तपती धूप से राहत मिल गई है और पूरा मौसम ठंडा हो चुका है. बदलते मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है.

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वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम?

वीकेंड पर अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं. तो मौसम काफी अच्छा रहने वाला है. मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार तीनों दिन दिल्ली में काले बादल छाए रहेंगे और बारिश का दौर जारी रहेगा. सुबह की ताजी हवा और रुक-रुककर बारिश लू और गर्म हवा को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी. हालांकि, बारिश के कारण थोड़ी उमस रह सकती है. लेकिन झुलसाने वाली गर्मी का दौर वापस नहीं लौटेगा.

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