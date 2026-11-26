Delhi-NCR Weather: देशभर में मौसम तेजी से करवट ले रहा है. कहीं कड़ाके की ठंड और घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है, तो कहीं भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान लगातार गिर रहा है और कई जगह पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचने लगा है. दिल्ली-NCR, में ठंड का असर बढ़ने लगा है. वहीं, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में कोहरे के साथ स्मॉग की समस्या भी बढ़ सकती है. दूसरी ओर, दक्षिण भारत के कई राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. चलिए जान लेते हैं दिल्ली-NCR का मौसम आज कैसा रहने वाला है.

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली में 25 नवंबर को इस सीजन का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-NCR में 1 दिसंबर तक आसमान साफ रहने की संभावना है. हालांकि, सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है. तापमान में गिरावट के साथ ठंड का असर और बढ़ेगा. वहीं, दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर भी गंभीर बना रह सकता है. नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में स्मॉग लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है.

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जानें अन्य राज्यों का हाल

दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, मुजफ्फरनगर और हापुड़ जैसे जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाने का अलर्ट है. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी ठंड के साथ कोहरे का असर बढ़ने लगा है. हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में भी सुबह के समय घना कोहरा दर्ज किया गया. ओडिशा के बोलांगीर में विजिबिलिटी घटकर 70 मीटर और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 100 मीटर रह गई.

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