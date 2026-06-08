Delhi NCR Weather Update 9 June 2026: दिल्ली-एनसीआर में कब होगी भारी बारिश, IMD ने बता दी डेट; आप भी कर लें नोट

Delhi NCR Weather Update 09 June 2026: मॉनसून की दस्तक, पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती संचरण के अलावा अलग-अलग वजहों से समूचे देश के मौसम का मिजाज बदला हुआ है. इसकी वजह से जहां उत्तर भारत में भीषण गर्मी के साथ कुछ इलाकों में लू कहर बनकर लौटी है तो मॉनसून 2026 ने दर्जनभर राज्यों को अपनी चपेट में लिया गया है. फिलहाल आधे से अधिक भारत तेज गर्मी से जूझ रहा है तो दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में झमाझम बारिश से जल्द ही लोगों को दिक्कत होने वाली है. पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों और दक्षिण के कुछ इलाकों में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बनने का अलर्ट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी किया गया है. दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में लोगों को मंगलवार (09 जून, 2026) को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

किन-किन राज्यों में होगी बारिश?

IMD के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, मंगलवार (9 जून, 2026) को देश के 15 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट है. इनमें दिल्ली-एनसीआर के अलावा यूपी, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड (पर्वतीय राज्य), पंजाब, राजस्थान, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) शामिल है. इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हल्की बारिश का अलर्ट है. वहीं पूर्वोत्तर के राज्य असम और केरल में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है. पूर्वी राज्यों को लेकर IMD का अलर्ट है. कई राज्यों में बारिश और आंधी के चलते फसलों को नुकसान हो सकता है. कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं.

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और तेज धूप हो रही है. दिल्ली-एनसीआर में पड़ रही गर्मी के बीच मंगलवार और बुधवार को आसमान साफ रहेगा. गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में बारिश होगी, इससे मौसम का मिजाज बदलेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में 9 और 10 जून के बीच भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान गर्मी भी लोगों को परेशान करेगी. गुरुवार को मौसम का मिजाज बदलेगा, क्योंकि इस दिन भारी बारिश होने का अलर्ट है. इस बारिश से तापमान में राहत मिल सकती है.

क्या रहेगा तापमान?

भीषण गर्मी, तेज हवाओं के साथ लू के चलने से दिल्ली-एनसीआर में 9 जून को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. मंगलवार को कुछ जगहों पर 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चल सकती है. 9 जून को न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है.