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Delhi NCR Weather Update 24 June 2026: बुधवार को दिल्ली में आएगी आंधी या होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Delhi NCR Weather Update 24 June, 2026: दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को भी बारिश के साथ आंधी का अलर्ट जारी है.

By: JP Yadav | Published: June 23, 2026 6:45:48 PM IST

Delhi NCR Weather Update 24 June 2026: बुधवार को दिल्ली में आएगी आंधी या होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट
Delhi NCR Weather Update 24 June 2026: बुधवार को दिल्ली में आएगी आंधी या होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट


Delhi NCR Weather Update 24 June, 2026: पिछले एक सप्ताह से दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. तेज धूप, गर्म हवा, आंधी और हल्की बारिश के साथ दिल्ली-एनसीआर में पिछले कई दिनों से मौसम का मिजाज मिलाजुला है. इस बीच मंगलवार (23 जून, 2026) को दोपहर बाद  मौसम का मिजाज अचानक बदला. तेज आंधी और हल्की बूंदाबांदी के चलते मौसम सुहाना हो गया. वहीं कई जगहों पर पेड़ों के गिरने और आवागमन बाधित होने से लोगों को परेशानी भी हुई. उधर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, बुधवार (24 जून, 2026) को भी दिल्ली-एनसीआर (गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोपनीत, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद) में हल्की बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है. 

कितना रहेगा तापमान

IMD के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली और  एनसीआर के शहरों में औसतन अधिकतम तापमान 39 डिग्री जबकि न्‍यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहने का पूर्वानुमान है. सुबह के दौरान मौसम साफ रहेगा. कुछ इलाकों में ठंडी हवाएं भी चल सकती है., लेकिन 9 बजे के बाद तेज धूप का असर नजर आ सकता है.  दोपहर होते-होते दिल्ली- एनसीआर में बारिश और हवाएं चलने का अनुमान है.

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दिल्ली में कहां होगी बारिश

करावल नगर, दिल्ली विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस, दिलशाद गार्डन, सीमापुरी, कश्मीरी गेट, सीलमपुर, शहादरा, विवेक विहार और प्रीत विहार.

कहां-कहा होगी बारिश

मौसम विभाग ने बुधवार को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कई हिस्सों में ऐसे ही बारिश आने का अलर्ट जारी किया है.  IMD के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा और बिहार समेत 10 से अधिक राज्यों में बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. लोगों को इस दौरान बेहद ही सतर्क रहने की जरूरत है. पहाड़ी राज्‍यों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. 

बुधवार को सुबह से शाम तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फ़रीदाबाद, मानेसर, बल्लभगढ़) गभाना, जट्टारी, खैर, अलीगढ़, इगलास और आगरा में बारिश हो सकती है. 

Tags: delhi weather
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Delhi NCR Weather Update 24 June 2026: बुधवार को दिल्ली में आएगी आंधी या होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

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Delhi NCR Weather Update 24 June 2026: बुधवार को दिल्ली में आएगी आंधी या होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट
Delhi NCR Weather Update 24 June 2026: बुधवार को दिल्ली में आएगी आंधी या होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट
Delhi NCR Weather Update 24 June 2026: बुधवार को दिल्ली में आएगी आंधी या होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट
Delhi NCR Weather Update 24 June 2026: बुधवार को दिल्ली में आएगी आंधी या होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट