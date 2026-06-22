Home > दिल्ली > Delhi NCR Weather Update 23 June 2026: बदला दिल्ली का मौसम, बारिश होगी या बढ़ेगी गर्मी; नोट करें IMD का अलर्ट

Delhi NCR Weather Update 23 June 2026: बदला दिल्ली का मौसम, बारिश होगी या बढ़ेगी गर्मी; नोट करें IMD का अलर्ट

Delhi NCR Weather Update 23 June 2026:  मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में दिन के दौरान चिलचिलाती धूप होगी. शाम के समय कुछ जगहों पर हल्की या छिटपुट बारिश हो सकती है.

By: JP Yadav | Published: June 22, 2026 6:43:56 PM IST

Delhi NCR Weather Update 23 June 2026: बदला दिल्ली का मौसम, बारिश होगी या बढ़ेगी गर्मी; नोट करें IMD का अलर्ट
Delhi NCR Weather Update 23 June 2026: बदला दिल्ली का मौसम, बारिश होगी या बढ़ेगी गर्मी; नोट करें IMD का अलर्ट


Delhi NCR Weather Update 23 June 2026: देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. दक्षिण के राज्यों में मॉनसून 2026 फिर एक्टिव हुआ है, जिसके चलते केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में एक बार फिर बारिश का सिलसिला तेज हुआ है. उधर, उतर भारत के राज्यों में मिला-जुला मौसम नजर आ रहा है. पर्वतीय राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी है. मॉनसून की दस्तक तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से दिल्ली और एनसीआर में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलेगा. इसके चलते बारिश होगी और गर्मी से राहत मिलेगी.  

IMD के मुताबिक, मंगलवार (23 जून, 2026) को दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों के आसमान में बादल छाए रहेंगे. सुबह से शाम तक आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, जिसके चलते तेज धूप और उमस से राहत मिलेगी, जबकि मंगलवार शाम को हल्की बारिश होने से मौसम सुहाना हो सकता है. भीषण गर्मी के बीच देश के 15 राज्यों में भारी बारिश भी अलर्ट जारी किया गया है, जबकि दिल्ली के साथ-साथ इससे यूपी और हरियाणा के जिलों में हल्की बारिश के साथ आंधी की भी चेतावनी है. 

You Might Be Interested In

दिल्ली में मंगलवार शाम को हो सकती है बारिश

IMD के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, राजधानी दिल्ली में मंगलवार (23 जून, 2026) को मौसम सुहावना रहेगा.  23 जून को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे. इसे तेज धूप और गर्मी से राहत मिलेगी. इस दौरान दिल्ली का न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहने की  संभावना है. बावजूद इसके IMD ने दिल्ली के लिए 23 जून को कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की है. इसका मतलब तेज बारिश और तेज आंधी आने की कोई संभावना नहीं है. 

नोएडा और गुरुग्राम में भी हो सकती है बारिश

IMD के मुताबिक, दिल्ली की तरह ही नोएडा में नोएडा में भी हल्के बादल छा सकते हैं.  मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार,  शाम के समय हल्की बारिश हो सकती है. तेज हवा चलने और बादल गरजने की भी संभावना है. दिन के दौरान न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहेगा जबकि अधिकतम तापमान लगभग 38° सेल्सियस रहने के आसार हैं. दिन के दौरान आसमान में धूप खिली होगी.  

किन-किन राज्यों में होगी बारिश?

 मौसम विभाग (IMD) ने भीषण गर्मी के बीच देश के 15 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया है.  यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और केरल के लिए ये अलर्ट जारी  है.

यह भी पढ़ें: Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बारिश का अलर्ट, कब पहुंचेगा मॉनसून; यह भी कर लें नोट

Tags: delhi weather
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कमजोरी दूर करने के लिए कौन से फल खाएं?

June 22, 2026

गर्मियों में ड्राई स्किन से कैसे बचें?

June 22, 2026

लापता लेडीज की फूल कुमारी का संघर्ष

June 22, 2026

ग्लोइंग स्किन के लिए मैजिकल डाइट प्लान!

June 22, 2026

कौन-सी दाल, किस काम के लिए बेहतर है?

June 22, 2026

कौन हैं चेतना पांडे?

June 22, 2026
Delhi NCR Weather Update 23 June 2026: बदला दिल्ली का मौसम, बारिश होगी या बढ़ेगी गर्मी; नोट करें IMD का अलर्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi NCR Weather Update 23 June 2026: बदला दिल्ली का मौसम, बारिश होगी या बढ़ेगी गर्मी; नोट करें IMD का अलर्ट
Delhi NCR Weather Update 23 June 2026: बदला दिल्ली का मौसम, बारिश होगी या बढ़ेगी गर्मी; नोट करें IMD का अलर्ट
Delhi NCR Weather Update 23 June 2026: बदला दिल्ली का मौसम, बारिश होगी या बढ़ेगी गर्मी; नोट करें IMD का अलर्ट
Delhi NCR Weather Update 23 June 2026: बदला दिल्ली का मौसम, बारिश होगी या बढ़ेगी गर्मी; नोट करें IMD का अलर्ट