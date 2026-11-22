Delhi Weather Today: दिल्ली-NCR में अब ठंडी हवाओं ने दस्तक दे दी है. घर से निकलते समय अब कंपकंपी छूटने लगी है. बता दें कि नवंबर के आखिरी कुछ दिनों के साथ दिल्ली-NCR में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ रहा है. जानकारी के मुताबिक रविवार (22 नवंबर) को राजधानी और आसपास के इलाकों में सुबह हल्की ठंड और कोहरा महसूस किया जा रहा है. हालांकि, दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने से कुछ राहत भी मिलने की उम्मीद है. वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण लोगों की परेशानी बढ़ाता जा रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार चला गया है.

बढ़ रही ठंड

वहीं मौसम विभाग का कहना है कि, आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है. वहीं अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है. सुबह और रात में हल्की ठंड महसूस होगी. हालांकि, दोपहर में धूप निकलने से थोड़ी गर्मी मिल सकती है. फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है. साथ ही अब घरों में भी रजाई निकालने का समय आ गया है.

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कैसा रहेगा दिल्ली से नोएडा तक का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी मौसम ऐसा ही रहने की उम्मीद बनी हुई है. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नोएडा में सुबह करीब 15 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया. दिन में पारा 26 डिग्री तक पहुंच सकता है. जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद में सुबह कोहरा और दोपहर में धूप निकलने की उम्मीद है. गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी सुबह हल्की ठंड रहेगी, जबकि दिन में मौसम गर्म रहेगा.