Aaj ka mausam : दिल्ली-NCR में 4 दिन होगी बारिश, बाढ़ का अलर्ट जारी; गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम करेंगे कर्मचारी

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में सितंबर महीने की शुरुआत तेज बारिश के साथ हुई। दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के कई शहरों में सोमवार देर रात से जारी बारिश से लोगों को खासी दिक्कत आई। ट्रैफिक जाम के चलते लोग कई घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार (2 सितंबर) और बुधवार (3 सितंबर) को भी बादल छाए रहने हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने का अलर्ट है।

गुरुग्राम में तेज बारिश की चेतावनी

IMD के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में अगले 4 दिनों तक यानी 5 सितंबर क बारिश का अलर्ट है। इस बीच भारी बारिश के मद्देनजर गुरुग्राम में मंगलवार को स्कूलों और दफ्तरों को ऑनलाइन मोड में संचालित करने के लिए कहा है। इसके साथ ही 4, 5, 6 और 7 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर में बारिश जारी रहेगी। मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, शुक्रवार (5 सितंबर) तक दिल्ली-एनसीआर में रुक-रुककर बारिश होती रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते इस तरह का मौसम हुआ है। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने मंगलवार को भारी बारिश से बिगड़ते संभावित हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी किया है, जबकि गुरुग्राम में करीब 500 फॉर्च्यून कंपनियों के कर्मचारियों को घर से काम करना होगा।

दिल्ली में बाढ़ का खतरा, रेलवे पुल होगा बंद

हरियाणा के हथिनीकुंड से पानी छोड़े जाने के चलते दिल्ली सरकार ने यमुना नदी पर बने पुराने रेलवे पुल को मंगवलार शाम से यातायात के लिए बंद करने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि हथिनीकुंड बैराज से 29,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। यमुना नदी पुराने रेलवे पुल (ओआरबी) पर यमुना खतरे के निशान 205.33 मीटर के करीब है, ऐसे में दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।

घंटों फंसी रहीं गाड़ियां

वहीं, सोमवार शाम को बारिश के चलते दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, जबकि सड़कों पर जलभराव के चलते गाड़ियां घंटों पानी में फंसी रहीं। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में जगह- जगह लंबे जाम का नजारा सोमवार देर रात तक नजर आया। भारी बारिश और जलभराव के चलते की जगहों पर कारें आधी डूब गईं। कई जगहों पर लोगों को उन्हें रेस्क्यू करना पड़ा।

गुरुग्राम रहा सबसे ज्यादा प्रभावित

दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित गुरुग्राम रहा। खासकर दिल्ली से गुरुग्राम दफ्तर जा रहे लोगों के लिए सोमवार की बारिश मुसीबत बन कर आई। हालांकि इससे पहले सोमवार को सुबह ऑफिस जाने वालों पर भी बारिश का असर पड़ा है। गुरुग्राम के सिकंदरपुर, सोहना रोड और गोल्फ कोर्स रोड पर सोमवार देर रात तक लोग जाम में फंसे रहे। नोएडा, दिल्ली और फरीदाबाद में भी बारिश के चलते ऐसे ही हालात करें। मंगलवार को भी बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कंपनियों और सरकारी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है।

ब्लू लाइन मेट्रो के यात्री हुए परेशान

बारिश के बीच सोमवार शाम को ब्‍लू लाइन रूट पर मंडी हाउस से नोएडा जाने वाली मेट्रो में तकनीकी खराबी आ गई। इसके चलते पूरी मेट्रो ट्रेन को खाली करा लिया गया। ब्लू लाइन पर परिचालन प्रभावित होने से मंडी हाउस से नोएडा जाने वाले पूरे मेट्रो रूट पर स्‍टेशनों पर यात्री फंस गए, जिससे लोगों को दिक्कत आई।

